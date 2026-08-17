AK Partili eski milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti

AK Parti eski milletvekili ve önceki dönemlerde Kadın Kolları Başkanlığı görevini de yürüten Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gönül'ün vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ailesine başsağlığı diledi

Eski milletvekili ve AK Parti Kadın Kollarının önceki dönem başkanlarından olan Azize Sibel Gönül'ün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Gönül'ün ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Çelik, "Çok üzgünüz… Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlarımızdan ve önceki dönemlerden milletvekilimiz, çok değerli yol arkadaşımız Azize Sibel Gönül’ü kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz" açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesaplarından Gönül'ün vefatıyla ilgili mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında şunları söyledi.

AK Parti’mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 23’üncü ve 24’üncü Dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Gönül'ün yakınlarına başsağlığı diledi. Oktay'ın mesajı şu şekilde:

"Önceki dönem AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Azize Sibel Gönül’ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Merhumeye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun."

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay

AZİZE SİBEL GÖNÜL KİMDİR?

Azize Sibel Gönül, 12 Ağustos 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olan Gönül, mesleki hayatının haricinde uzun seneler boyunca siyasette görev aldı.

AK Parti’nin kuruluş döneminden itibaren farklı kademelerde vazife üstlenen Gönül, 23. ve 24. dönemlerde Kocaeli Milletvekili seçilerek TBMM’de Kocaeli’yi temsil etti. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı yapan Gönül, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı vazifesini de yaptı.

Sibel Gönül, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin İzmit Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girmişti. Gönül, evli ve 2 çocuk annesiydi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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