Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

AK Partili eski milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
AK Partili eski milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti
Fotoğraf Başlığı AK Partili eski milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti

AK Parti eski milletvekili ve önceki dönemlerde Kadın Kolları Başkanlığı görevini de yürüten Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gönül'ün vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ailesine başsağlığı diledi

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Eski milletvekili ve AK Parti Kadın Kollarının önceki dönem başkanlarından olan Azize Sibel Gönül'ün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Gönül'ün ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Çelik, "Çok üzgünüz… Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlarımızdan ve önceki dönemlerden milletvekilimiz, çok değerli yol arkadaşımız Azize Sibel Gönül’ü kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz" açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesaplarından Gönül'ün vefatıyla ilgili mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında şunları söyledi.

AK Parti’mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 23’üncü ve 24’üncü Dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Gönül'ün yakınlarına başsağlığı diledi. Oktay'ın mesajı şu şekilde:

"Önceki dönem AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Azize Sibel Gönül’ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Merhumeye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun."

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay
Başlık ResmiAK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay

AZİZE SİBEL GÖNÜL KİMDİR?

Azize Sibel Gönül, 12 Ağustos 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olan Gönül, mesleki hayatının haricinde uzun seneler boyunca siyasette görev aldı.

AK Parti’nin kuruluş döneminden itibaren farklı kademelerde vazife üstlenen Gönül, 23. ve 24. dönemlerde Kocaeli Milletvekili seçilerek TBMM’de Kocaeli’yi temsil etti. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı yapan Gönül, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı vazifesini de yaptı.

Sibel Gönül, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin İzmit Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girmişti. Gönül, evli ve 2 çocuk annesiydi.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ukraynalı komutandan acılı aileye küstah mesaj!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi!
"PARÇALI KIRILMA" VURGUSU
Osman Bektaş, Marmara için verileri tek tek sıraladı
"OYUNCULARIMLA SIĞINAĞA İNDİM"
Arda Turan dehşet dakikalarını anlattı
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
Enflasyon Raporu'nun ardından son durum
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
Tutuklanan Kuriş'i MASAK kayıtları yalanladı
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
Sıcak hava dalgası İstanbul'u saracak
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
Korsan sipariş çileden çıkardı: Tam 15 farklı yerden
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
"ABİLER KIZACAK MI?"
Fenerbahçeli çocuğu kurtaran komiser o anları anlattı
"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR"
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
Porsche'nin elektrikli otomobil planı değişiyor
"HİÇBİR GÖRÜŞME YOK"
Trump'ın 'arka kanal' sözlerine İran'dan sert tepki
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Fenerbahçe maçına damga vuran olayı anlattı
ARAÇLAR MORA BOYANDI
ARAÇLAR MORA BOYANDI
Yola dökülen boya sürücüleri çileden çıkardı
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
Oteldeki cinayetten dakikalar sonra çekmiş
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
Erdoğan uyardı, Trump durdurdu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı!
Kaydet
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Kaydet
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem! Süreçler basitleştirilecek: Yarın başlıyor
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.