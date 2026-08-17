ALDAŞ ile ASAT arasındaki para trafiğinin 785 milyon lira olduğu, buradaki kamu zararının 29,5 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Sayıştay denetçileri, Mülkiye müfettişleri ile ailelerinin lüks otellerde ağırlandığı, pahalı hediyeler verildiği ifade edildi.

HABER MERKEZİ- Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu ASAT’ın iştiraki ALDAŞ AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak hazırlanan 127 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede ALDAŞ tarafından ASAT’a yansıtılan faturaların toplamının 785 milyon 351 bin liraya ulaştığı belirlendi.

Aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dönemin ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve yurt dışında firari olduğu tespit edilen ALDAŞ Genel Müdürü Kıvanç Bülent Kuzay’ın da bulunduğu 21 şüphelinin zimmet, haksız mal edinme ve dolandırıcılık ile suçlandığı iddianamede, toplam kamu zararının 29,5 milyon TL olduğu iddia edildi.

ALDAŞ HARCADI ASAT ÖDEDİ

İddianamede yer alan Mülkiye Müfettişleri ve bilirkişi raporlarına göre, ALDAŞ yöneticilerinin yurt içi ve yurt dışındaki lüks konaklama, birinci sınıf uçak bileti ve yüksek alkollü restoran harcamaları, 1995 yılında imzalanan bir “müşavirlik sözleşmesi” gerekçe gösterilerek ASAT’a ödetildi.

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ALDAŞ’ın, yöneticilerinin yaptığı şahsi nitelikteki lüks harcamaları “müşavirlik hizmeti” adı altında yüzde 15 kâr payı ekleyerek ASAT’a fatura ettiği, şüphelilerin lüks restoranlardaki içki harcamalarından otel konaklamalarına, hatta yurt dışı çıkış harçlarına kadar pek çok giderinin kurum bütçesinden karşılandığı öne sürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni iddianame: Müfettişlere pahalı tatil rüşveti

İÇKİLER “TEMEL GIDA” OLMUŞ

Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda, şirket kredi kartıyla yapılan harcamaların büyük bölümünün yurt dışındaki restoran, kafe ve araç kiralama gibi giderlerden oluştuğu belirtildi.

Şirket Genel Müdürü ve şoförleri tarafından lüks marketlerden satın alınan pahalı alkollü içeceklere ait fişlerin, kuruma “temel gıda” veya “alkolsüz” ürünler şeklinde fatura edildiği, lüks otellerde yapılan konaklamalarda misafirlerin kimliklerinin gizlendiği öne sürüldü.

MAKAM ŞOFÖRÜ BAŞROLDE

İddianamede, konaklayan kişilerin isimlerini kayıtlardan gizlemek amacıyla paravan acentelerin kullanıldığı, bazı durumlarda ise ASAT Genel Müdürünün şoförü Oktay Özalp’ın kendi kimliğiyle otele giriş yaparak odaların anahtarlarını asıl misafirlere teslim ettiği, bu şekilde ağırlanan kişiler arasında Sayıştay denetçileri, siyasetçiler ve yabancı uyruklu kadınların bulunduğu, söz konusu kişilerin lüks otel konaklamaları ile uçak biletlerinin de şirket bütçesinden karşılandığı iddia edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni iddianame: Müfettişlere pahalı tatil rüşveti

PAHALI HEDİYE RÜŞVETİ

Ayrıca, yolsuzlukların ortaya çıkmasını engellemek amacıyla kurumu denetlemeye gelen Sayıştay denetçileri ile Mülkiye müfettişlerinin ve ailelerinin ALDAŞ bütçesinden lüks otellerde ağırlandığı, kendilerine pahalı hediyeler verildiği öne sürüldü. Bazı Sayıştay denetçilerinin herhangi bir resmi görevleri bulunmadığı hâlde aileleriyle birlikte Antalya’ya tatile geldikleri ve tatil masraflarının kuruma ödettirildiğinin tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca bazı yabancı uyruklu kadınların, bazı kamu görevlileriyle aynı odalarda konakladıklarına ilişkin tespitlerin de iddianamede yer aldığı belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni iddianame: Müfettişlere pahalı tatil rüşveti

HİÇ İŞE GİTMEDEN 1,3 MİLYON MAAŞ

Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ile evli olan Zuhal Böcek’in yeğeni Nurhak Ermiş’in, ALDAŞ’ta “satış elemanı” olarak işe alınmasına rağmen bir gün dahi işe gitmeden düzenli ve yüksek maaş aldığı ifade edildi. Ermiş’in yaklaşık iki yıllık süre içerisinde net 1 milyon 331 bin lira maaş aldığı belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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