Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Karadeniz'de palamut bolluğu! Tezgahlarda yerini aldı, işte tane fiyatı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Geçen yıl neredeyse hiç olmayan palamutta bu yıl bolluk yaşanıyor. Küçük ölçekli teknelerle denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamutla karaya dönüyor. Palamudun tanesi şu an iriliğine göre 200-250 liradan satılırken, balıkçılar önümüzdeki dönemde fiyatların düşeceğini belirtiyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesinde 15-31 Ağustos tarihlerinde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle palamut avcılığı yapmalarına izin veriliyor. Bu kapsamda küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, çapari ve olta gibi geleneksel yöntemlerle palamut avcılığını sürdürüyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Altın bu seviyelere düşer mi? İsviçreli banka UBS, ‘alım fırsatı’ için rakam verdi
TASARRUF ORTAĞIM

Altın bu seviyelere düşer mi? İsviçreli banka UBS, ‘alım fırsatı’ için rakam verdi

TANESİ 200-250 LİRA

Balıkçılar tarafından avlanan ve tezgahlardaki yerini alan palamutların tanesi, iriliğine göre 200 ila 250 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar da tezgahlardaki palamuda yoğun ilgi gösteriyor.

Karadenizde palamut bolluğu! Tezgahlarda yerini aldı, işte tane fiyatı
Başlık ResmiKaradenizde palamut bolluğu! Tezgahlarda yerini aldı, işte tane fiyatı

"DENİZE ÇIKAN ELİ BOŞ DÖNMÜYOR"

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, şu anda Karadeniz'in tamamında palamut avcılığı yapıldığını söyledi. Palamut avının bol ve bereketli başladığını belirten Ünlü, bu bolluğun 2-2,5 ay sürmesini beklediklerini ifade etti.

Denize çıkan balıkçıların eli boş dönmediğine dikkati çeken Ünlü, "Gerçekten şu an her tarafta palamut avcılığı var. Denize çıkan eli boş geri dönmüyor. Tezgahlarda fiyatlar da şu anda uygun. İlerleyen günlerde fiyatların daha da aşağı düşmesini bekliyoruz." dedi.

Karadenizde palamut bolluğu! Tezgahlarda yerini aldı, işte tane fiyatı
Başlık ResmiKaradenizde palamut bolluğu! Tezgahlarda yerini aldı, işte tane fiyatı

"BİR TANESİ BİR KİŞİYİ DOYURUYOR"

Balıkçı İbrahim Coşkun da geçen sezon palamudun az miktarda avlandığını anımsatarak, vatandaşların bu nedenle palamudu özlediğini dile getirdi.

Avcılığın güzel gittiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Şu an avcılık çok güzel gidiyor. 1 Eylül'de gırgır teknelerinin denize açılmasıyla bu balık daha bol ve daha ucuz olacak. İnşallah kayıklarımız bol bol tutacak, biz de vatandaşlarımıza ucuz ucuz satacağız. Vatandaşlarımız da palamudu özlemiş. Şu an tanesini 200 liradan satıyoruz. Bir tanesi bir kişiyi doyuruyor. Dolayısıyla vatandaş ilgi gösteriyor."

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ukraynalı komutandan acılı aileye küstah mesaj!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi!
"PARÇALI KIRILMA" VURGUSU
Osman Bektaş, Marmara için verileri tek tek sıraladı
"OYUNCULARIMLA SIĞINAĞA İNDİM"
Arda Turan dehşet dakikalarını anlattı
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
Enflasyon Raporu'nun ardından son durum
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
Tutuklanan Kuriş'i MASAK kayıtları yalanladı
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
Sıcak hava dalgası İstanbul'u saracak
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
Korsan sipariş çileden çıkardı: Tam 15 farklı yerden
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
"ABİLER KIZACAK MI?"
Fenerbahçeli çocuğu kurtaran komiser o anları anlattı
"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR"
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
Porsche'nin elektrikli otomobil planı değişiyor
"HİÇBİR GÖRÜŞME YOK"
Trump'ın 'arka kanal' sözlerine İran'dan sert tepki
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Fenerbahçe maçına damga vuran olayı anlattı
ARAÇLAR MORA BOYANDI
ARAÇLAR MORA BOYANDI
Yola dökülen boya sürücüleri çileden çıkardı
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
Oteldeki cinayetten dakikalar sonra çekmiş
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
Erdoğan uyardı, Trump durdurdu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı!
Kaydet
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Kaydet
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem! Süreçler basitleştirilecek: Yarın başlıyor
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.