Henüz 6 yaşındaydı! Girne faciasında hayatını kaybedenler defnedildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Asaf Biçer ve Nihat Pancar'ın cenazeleri, Hatay'da defnedildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin batmasının ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında yeni ulaşılan Mehmet Asaf Biçer (6) ve Nihat Pancar'ın (51) cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Henüz 6 yaşındaydı! Girne faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Biçer'in naaşı, Reyhanlı ilçesindeki Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Namaza, Biçer'in babası Hayri ve annesi Ayten Biçer ile yakınlarının yanı sıra Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun ve vatandaşlar da katıldı.

Henüz 6 yaşındaydı! Girne faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Evli ve bir çocuk babası Pancar için de Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'ndeki mezarlıkta cenaze namazı kılındı.

Aile yakınları, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve vatandaşların katıldığı namaz sonrası Pancar'ın cenazesi, dualar eşliğinde defnedildi.

Henüz 6 yaşındaydı! Girne faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

GİRNE GEMİ FACİASI

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Gemi faciası hakkında araştırma ve soruşturma süreci devam ediyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala