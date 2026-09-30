Biyolojik babasını bulmak için Müge Anlı’ya başvuran 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın hayat hikayesi yürek burktu. Talasemi hastalığıyla mücadele eden ve kök hücre nakline ihtiyaç duyan Hamid, “Ölmek istemiyorum” diyerek annesine çağrıda bulundu. Hamid’i büyüten Mehmet Sağbaş canlı yayına bağlanırken, Müge Anlı ise Hamid’in annesine “Siz günahı sevabı bilmiyor musunuz?” sözleriyle tepki gösterdi.

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İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, doğduğu günden bu yana talasemi (Akdeniz anemisi) hastalığıyla mücadele ediyor. Tedavisi için kök hücre nakline ihtiyaç duyan genç, biyolojik babasına ulaşabilmek amacıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

“Ölmek istemiyorum” diyerek yardım istedi! Müge Anlı’dan Hamid’in annesine sert çağrı

YÜREK BURKAN HİKAYE…

Hamid, henüz 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babasına bırakıldığını, sonraki yıllarda ise babaannesi ve dedesi tarafından büyütüldüğünü anlattı. Kendisini büyüten ailenin kendisine öz evlatları gibi davrandığını belirten Hamid, annesinin kısa süre sonra başka bir evlilik yaptığını söyledi.

Hamid, annesinin boşanma sürecinde iki oğlundan yalnızca büyük oğlunu yanına aldığını, kendisinin ise babasının yanında kaldığını ifade etti. Annesinin bu evlilikten bir erkek çocuğu daha olduğunu belirten Hamid, yıllar boyunca annesi ve kardeşiyle yakın bir ilişki kuramadığını dile getirdi.

13 YAŞINDAYKEN KOMAYA GİRDİ

Hamid, 13 yaşındayken hastalığının ağırlaşması nedeniyle komaya girdi. Tedavisinin ardından doktorlar, genç için ilik naklinin gerekli olduğunu bildirdi. Aile bireyleri arasında uygun doku aranırken yapılan testlerde, Hamid ile yıllardır babası olarak bildiği kişi arasında uyumsuzluk tespit edildi.

“Ölmek istemiyorum” diyerek yardım istedi! Müge Anlı’dan Hamid’in annesine sert çağrı

DNA TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bunun üzerine yapılan DNA testi, Hamid’in babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını ortaya koydu. Bu sonuçla birlikte genç, biyolojik babasının kim olduğunu araştırmaya başladı.

“AMELİYAT OLMAK ZORUNDAYIM”

Düzenli olarak kan nakli almak zorunda olduğunu belirten Hamid, zaman zaman uygun kan bulmakta da güçlük çektiğini söyledi. Kök hücre nakline ihtiyaç duyduğunu ifade eden genç, tedavi için zamanla yarıştığını belirtti.

Hamid, “Ameliyat olmak zorundayım, ilik nakline ihtiyacım var. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor. Fazla zamanım yok, tedavi olmak için önümde altı ay var” dedi.

“ÖLMEK İSTEMİYORUM”

Bugünkü canlı yayında biyolojik babasının bulunması için çağrısını yineleyen Hamid, annesi ve dayısının babasının kim olduğunu bildiğini ancak kendisine bilgi vermediklerini öne sürdü.

Gözyaşları içinde konuşan Hamid, “Annem, ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor. Dayım da biliyor, annem de biliyor. ‘Bizi bir daha aramayın’ diye mesaj atıp engellemişler. Lütfen artık söylesinler. Ben ölmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

HAMİD’İ BÜYÜTEN MEHMET SAĞBAŞ CANLI YAYINA BAĞLANDI

Hamid’i büyüten Mehmet Sağbaş da programa telefonla bağlandı. Sağbaş, Hamid’i kendi oğlundan daha çok sevdiğini söyledi.

Eski eşiyle ilgili bazı duyumlarını da aktaran Sağbaş, Sezgin isimli bir kişinin kendisine eski eşinin eve gelmeden önce başka bir erkekle görüştüğünü söylediğini belirtti. Sağbaş, söz konusu kişi ile eski eşinin kız kardeşi Hatice’nin Hamid’in biyolojik babasının kimliğine ilişkin bilgi sahibi olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

“Ölmek istemiyorum” diyerek yardım istedi! Müge Anlı’dan Hamid’in annesine sert çağrı

MÜGE ANLI’DAN TEPKİ: SİZ GÜNAHI SEVABI BİLİYOR MUSUNUZ?

Program sunucusu Müge Anlı da Hamid’in annesine canlı yayından seslendi. Anlı, Hamid’in sağlık durumuna dikkat çekerek annesinin programa ulaşmasını istedi.

Anlı, “Lütfen bizi arayın. Her şeyi bir kenara bırakıyorum, günah denen bir şey var. Nihal Hanım, siz günahı sevabı bilmiyor musunuz? Çocuğunuz ‘öleceğim’ diyor. Ben ne gerekiyorsa yapacağım, DNA testini yaptıracağım. Yeter ki çocuk kurtulsun” sözleriyle tepki gösterdi.

ARKADAŞININ YANINDA KALIYOR

Hamid Yorulmaz’ın şu anda Ankara’da bir kafede çalışan arkadaşının yanında kaldığı ve arkadaşının kendisine destek olduğu belirtildi. Program ekibinin ise Hamid’in biyolojik babasına ulaşmak için araştırmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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