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Spor

Dijital materyaller silindi mi? TFF'den "VAR odası" açıklaması geldi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturma sonrası Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR odasında gerçekleştirilen incelemeye ilişkin açıklama yaptı.

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İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF'den, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı üyelerinin gözaltına alınması hakkında yeni bir açıklama geldi. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

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"TAMAMEN ASILSIZ İDDİA"

TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulumuzun bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu inceleme, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili departmanlarında görev yapan yetkililerin bilgisi ve katılımı çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup; incelemenin amacı ve kapsamı, ilgili makamların yürüttüğü soruşturma doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Gerçekleştirilen incelemelerin ardından, sosyal medya platformlarında ve çeşitli mecralarda bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı görülmüştür.

TFF: Federasyonu zan altında bırakacak şekilde paylaşılması kabul edilemez.
Başlık ResmiTFF: Federasyonu zan altında bırakacak şekilde paylaşılması kabul edilemez.

Bu kapsamda, yazılı, görsel ve dijital mecralarda yer alan, 'Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Özellikle, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili birimlerinde bulunan dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personeli tarafından silinen materyallerin geri getirildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, devam eden adli süreçlere ilişkin gerçek dışı veya doğrulanmamış bilgilerin yayılmasının önlenmesi büyük önem taşımaktadır.

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Türkiye Futbol Federasyonu olarak, devam eden adli soruşturmanın sağlıklı biçimde yürütülmesi ve ilgili makamların çalışmalarının herhangi bir şekilde etkilememesi adına süreç boyunca gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Federasyonumuz, yetkili adli ve kolluk makamlarınca gerçekleştirilen işlemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş birliğini sağlamaktadır.

Bununla birlikte, devam eden bir soruşturma üzerinden gerçeğe aykırı bilgilerin kamuoyuna aktarılması ve bu bilgilerin Türkiye Futbol Federasyonu'nu, ilgili kurullarını veya çalışanlarını zan altında bırakacak şekilde paylaşılması kabul edilemez.

Bu nedenle, yukarıda bahsedilen asılsız, kamuoyunu yanıltıcı ifadeler başta olmak üzere, kurumumuz ve ilgili birimlerimiz hakkında gerçeğe aykırı, yalan yayın ve paylaşımlarla ilgili olarak tüm hukuki haklarımızın kullanılacağını, ilgili kişi ve mecralar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Devam eden adli süreç kapsamında yetkili makamlar tarafından paylaşılacak resmi bilgi ve açıklamalar dışındaki, kaynağı ve doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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