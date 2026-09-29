Adalet Bakanı Akın Gürlek neşteri vurdu.

''Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi, futbolun emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlıkla sürdüreceğiz!

..Ve; gelinen nokta malum!

İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Temiz futbolu kirletenler!

GÖZALTINDAKİLER

MHK Başkanı: Ferhat Gündoğdu,

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı: Ferdi Karadoruk,

MHK Eski Başkanvekili: Ahmet Şahin,

TFF MHK eski üyesi: Yunus Yıldırım,

MHK Üyesi: Sebahattin Şahin,

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu: Alican Sağlar,

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi İl Hakem Kurulu Başkanı: Emre Kosif

Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya topluyorum, çıkarıyorum sonuç:

On şiddetinde deprem!

Şimdi gelelim esasa...

Temiz futbolu kirletenler!

FON KRİZİ BİLE UNUTULDU

Türkiye'de gündem özellikle de sporda öyle hızlı değişiyor ki; bir anda ülkeyi ahtapot gibi saran fon krizi ve A Millî Takım'ın üst üste aldığı Fransa ve sonrasındaki 4-1'lik İtalya hezimeti bile geri plana düşmüş durumda.

Heyhat!

Bu nasıl bir döngü?

Şimdi gündem; Adalet!

Başka bir deyişle ''Hakem dosyası!''

Dosya kabarık, isnat edilen iddialar yenilir yutulur cinsten değil.

Soruşturma dosyasındaki iddialar... WhatsApp yazışmaları, MASAK ve HTS kayıtları... İnanılır gibi değil!

Mobbing, hakem atamalarında usülsüzlük, resmi evrakta sahtecilik ve klasman sınavları öncesi bazı hakemlere soru verme...

Daha fazla detaya gerek yok...

Bu kadarı bile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 yöneticinin göz altına alınmasının sebepsiz olmadığı kanaatini uyandırmaya yeter.

Tabii iddialar karşısında insan ister istemez ''Bir ülkede toplumun ortak sevdası olan futbol bu kadar mı kokuşur?'' diye sormadan edemiyor.

Haliyle; vaziyet kelimenin tam anlamıyla; ''Neremiz doğru ki futbolumuz doğru olsun'' psikoloji ve güveni yok eden deprem etkisini net olarak ifade ediyor.

SİSTEM ÇÜRÜMÜŞ

Hadi futbol kokuştu; bütün ülke kör, sağır ve dilsizleri mi oynar?

Niçin susar sorumlular?

Diyemiyorsun, kulüp başkanları, teknik adamlar, hatta hakemler 15 Şubat 2025'de olduğu gibi önceden feryat etti hâlâ da ediyor.

Fakat bu düzeni kuran ve işletenler; tabiri caizse üç maymunu oynuyor?

Niye?

Sistem çürümüş, ortam bataklığa dönüşmüş.

Değiştir değiştirebilirsen.

Temiz futbolu kirletenler!

ADALI'NIN İSYANI!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın tabiriyle ''Ne kadar feryat edersen et, ne kadar TFF'nin yolunu aşındırırsan aşındır düzen değişmiyor!

Daha da ötesi Adalı, ''MHK Başkanı orada oturduğu sürece hiçbir şey değişmeyecek! Haftaya da başka bir takımın başkanı gelecek buraya. Ama o zat orada oturacak, keyfine bakacak.'' diye çaresizliğini ifade etti, durdu.

BAŞKA BİR GÜÇ DEVREDE

Futbol ekonomisi ve ''Hak eden kazanmıyor'' demeye gelen şikayetinde ''Ben harcamışım 250-300 milyon avro, başkası harcamış 300-400 milyon avro. Orada oturup keyif yapan bilgisiz bir adam, iki dudağının arasında koskoca camiaların geleceğini belirleyecek.

Artık ben inandım ki bu adamı TFF Başkanı da alamıyor, başka bir gücü var!''

Bozuk (!) düzenden, MHK ve hakemlerden şikayetçi olan sadece Serdal Adalı başkan mı, hayır!

Aslında ''Susuyorsak bir sebebi var'' imasında bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve diğerleri de ver yansın ediyor ama Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Savcıları harekete geçinceye kadar TFF'den çıt yok!

Ne yapsın futbol dünyası...

Çaresiz, yutkunuyor, yaşananları içine sindirmese de kabullenmek zorunda kalıyor!

Şu anki tablo bu!

Ancak bir de madalyonun öbür tarafı var.

MASUMİYET KARİNESİ

Ferhat Gündoğdu ve gözaltına alınan yöneticilerin ''Masumiyet karinesi'' dava sonuçlanıp, suç sabit oluncaya kadar devam etmektedir!''

İşte adalet de bunun için var, suçlu ve suçsuzu ayırabilmek için.