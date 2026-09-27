İtalya, kendi evinde Belçika’ya 2-0 kaybederek UEFA Uluslar A Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Hezimeti sonrası Roberto Mancini, faturayı 10 futbolcuya kesti.

Mancini 10 futbolcuyu değiştirse de Gök Mavilileri hafife alınamaz: İtalya, İtalyadır!

Türkiye maçı öncesi deprem gibi değişiklik!

Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Mohamed Ali Zoma...

Bu futbolcular Bursa'daki UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye - İtalya arasındaki var olma mücadelesinde yer almayacak!

Gruptaki ilk puanını almak için, grubun ilk maçında Fransa'ya 1-0 yenilen A Millî Takımımıza karşı şurası kesin ki daha agresif ve daha çok risk alan bir taktikle çıkacak.

İşte tam bu noktada soru şu...

Ay Yıldızlı ekibimizin, Fransa önündeki beğenilen ama sonuç getirmeyen riskli reaksiyon futbolu, radikal değişikliğe giden İtalya'yı yenip, gruptaki kötü başlangıcı çevirmeye yeter mi?

Kim istemez bunu?

Ancak bilinmeyen her zaman riski kestirelemeyen bir durumdur.

Nitekim kritik karşılaşma öncesi iki takımı; teknik, taktik, muhtemel 11'ler, avantaj ve dezavantajlar açısından karşılaştırıp analiz ettiğimizde ortaya ''Zor dostum zor, ne kadar değişirse değişsin İtalya, İtalya'dır!'' dedirten ve Mancini yönetimindeki Gök Mavililerin hiç de öyle kolay lokma olmayacağı bir tablo çıkıyor.

Mancini 10 futbolcuyu değiştirse de Gök Mavilileri hafife alınamaz: İtalya, İtalyadır!

Topa sahip olabilen bir takım

İtalya Millî Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin topa sahip olmayı amaçlayan oyun düzeni; 4-3-3 değişmez.

Nitekim, Belçika karşısında yüzde 54 topa sahip olma oranı yakaladılar ama ceza sahası çevresinde üretken olamadılar. Mancini yeni takım mühendisliğinde işin bu noktasına odaklanacaktır.

Ayrıca savunmada Coppola ve Calafiori'nin yaşadığı yerleşim hataları, Belçika’nın hızlı kanat oyuncuları Mika Godts ve Lukebakio tarafından nasıl cezalandırıldığı ortada iken değişiklik zaten kaçınılmazdı.

Kilit nokta

Barella ve Tonali'nin orta saha baskısı ağır, stoper hattının arkasına yapılacak koşular İtalya kalesinde tehlike oluşturabiliyor. Buraya da dikkat etmek gerekirdi! Nitekim Barella kesik yedi.

Bize karşı ne yapabilir?

İtalya, orta sahada Tonali'nin yanında Barella'nın yerine oyunu domine edecek daha güçlü presle A Millî Takımımız'ın geriden oyun kurmasını engelleyecek bir isim monte edilecektir.

Moise Kean'i ceza sahasında daha fazla topla buluşturmak için kanat organizasyonlarına Cambiaghi ve Di Lorenzo üzerinden ağırlık verecektir.

Her şeye rağmen Donnarumma liderliğindeki savunma tecrübesi en büyük avantajlarıdır.

Mancini 10 futbolcuyu değiştirse de Gök Mavilileri hafife alınamaz: İtalya, İtalyadır!

Türkiye Nasıl Kazanır

İtalyan futbol yapısını ve oyuncuların reaksiyon ezberlerini en iyi bilen Vincenzo Montella'nın 4-2-3-1 düzeni ile hızlı geçiş ve kontraatak futbolunu tercih ediyor olması.

Ve; Bursa'daki ateşli seyirci...

Gök mavililerin yumuşak karnı ise savunmasının geçiş hücumlarına karşı ağır kalıyor olması.

Millî takımımızda kaleci Uğurcan'ın cezalı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür gibi asların sakatlıkları büyük eksiklik. Tabii bir de bitiricilik sorunu ile kırılgan mental durumu en büyük dezavantajımız olsa da Barış Alper Yılmaz'ın hızı ve savunma arkası koşuları

Calafiori-Mancini ikilisini hataya zorlayabilir.

Tabii İtalya'nın erken gol bulma baskısını sakin karşılayıp, kanatlardan hızlı hücumlarla çıkarsak puslu havada Bursa'dan galibiyetle ayrılmamız işten bile değil.