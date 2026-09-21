Kartal değil Amed uçtu!

İnanılır gibi değil!

Üç gün önce Marsilya karşısında destanlaşan Beşiktaş koca bir hayal kırıklığı yaşadı Amedspor karşısında ve şaşırtıcı şekilde öz güven kaybetti!

Füzeler düşürdü Kartal’ı

İki şık şut iki jeneriklik gol. Hem de orta sahadan. Nerede takım savunması nerede alan savunması! Nerede Beşiktaş’ın orta sahası?

Poku, Olaitan, Djalo ve özellikle son haftaların formda oyuncusu Salih ne büyük hatalar yaptı dün gece öyle! İnanılır gibi değil! Beşiktaş’ın orta sahası fiilen çöktü.

Salih’e ne oldu böyle

Özel yetenek Salih vücut çalımıyla çıkmak isterken kariyerine hiç yakışmayacak bir hata yaptı; top Gift Orban’ın önünde kaldı, o da harika bir gol attı. Ardından Dia Sabia’nın füzesi. Sahada ara ki bulasın Beşiktaş’ı!

Hezimetin sebebi yorgunluk mu, rakibi hafife almak mı yoksa Amed’in gücü mü bilmem ama dün Kartal değil fırsat uçtu, Amed uçtu resmen!

Hem de Fenerbahçe’nin 8 attığı, Galatasaray’ın 4 yediği haftada Beşiktaş liderlik şansını altın tepsi içinde eliyle itti… Yazık!

Oysa Amed deplasmanını da kazanarak hem liderlik avantajını elde etmek hem millî araya moralli girmek ve galibiyet serisini 5 maça çıkarmak mümkündü. Hakkını teslim edelim son beş maçta sahasında kaybetmeyen, Başakşehir’e 5 atan Besnik Hasi’nin Amedspor’unu tebrik edelim. Beşiktaş’a alan bırakmadı, 7 net pozisyon üretti, zaferi hak etti.

Vincenzo İtaliano’nun hamleleri ise işe yaramadı.

Maçın adamı: Gift Orban

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