Mbappe’yi durduramadık

UEFA Uluslar A Ligi’ne öyle girdik ki, yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilsek şu an tüm Avrupa bizi konuşuyor olurdu! Ama bu defa olmadı! Konya’daki 2-0’lık zafer ve deplasmandaki 1-1’in ardından, Zidane’ın Fransa’sını Kocaeli’de deviremedik! Devirebilsek galibiyet, gruba 3 puanla başlamaktan öte, Dünya Kupası finallerindeki hüsranın izlerini silecek, İtalya ve Belçika maçları öncesi rakiplere korku salacaktık! Başaramadık!

Uğurcan müthiş kurtardı

Fransa’yı 3-4-3 düzenindeki saha yerleşimi ve savunma ağırlıklı taktik stratejimizle ilk 35 dakika âdeta boğduk. Mbappe ile tehlikeli geldikleri anlarda ise Olise’nin müthiş şutu ve Uğurcan’ın muhteşem kurtarışı dışında neredeyse Fransızlara pas yaptırmadık! İlk yarıda iki, toplamda 5 net pozisyon bulduk; Ferdi, Barış, İsmail, Arda ve Abdülkerim ile. Ferdi ve İsmail’in kafa vuruşlarında, Arda’nın şık şutunda Maignan’ı aşamadık! Barış Alper ise bir türlü topu çizgiden geçiremedi. Kenan, Hakan ve Orkun’u çok aradığımız bir maçtı.

Arda’ya tekme üstüne tekme

Aslında Fransa devine karşı çılgın reaksiyon futbolumuzu oynadığımızda etkili olduk. Kaleyi şut yağmuruna tuttuğumuz maçta topu çizgiden geçirmekte bu kadar zorlanmamalıydık. Virtüöz Arda müthişti; tek başına Fransızları çıldırttı. Topu çok iyi sakladı, çalımları müthişti ve vücudunu harika kullandı. Fransızlar onu durdurmakta zorlandı, Kone ve Olise’nin tekmelerine maruz kaldı. Yine de halının altına süpüremeyeceğimiz gerçekler var: bitiricilik sorunu!

İtalya ve Belçika öncesi Montella’nın hücum setlerini revize etmesi şart. İtalya maçında Barış Alper’in yanına net bir 9 numara eklenmeli.

Maçın adamı: Kylian Mbappe

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