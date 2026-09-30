Barcelona'nın golcüsünden haber var: Galatasaray maçı öncesi İspanyollar duyurdu

LaLiga devi Barcelona'da sezonun formda ismi Raphinha, Brezilya Milli Takımı forması altında sakatlandı. Kadrodan çıkarılan yıldız oyuncunun, Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim'deki Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceğine dair İspanyol basınından haber geldi.

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Brezilya Milli Takımı'nda Raphinha, deplasmanda 4-2 kazandıkları Avustralya maçında sakatlık geçirdi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Barcelona forması giyen 29 yaşındaki yıldızın sağ uyluk arka adelesinde ödem tespit edildi.

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Raphinha, çarşamba günü görüntüleme testlerinden geçmiş ve sağ uyluk arka adalesinde hafif bir kas ödemi tespit edilmiştir. Tedbir olarak ve hızlı bir iyileşme süreci geçirebilmesi adına oyuncu, Brezilya kadrosundan çıkarılmıştır. Hindistan ile oynanacak hazırlık maçı için başka bir oyuncu davet edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Raphinha'nın güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.

10 GÜN TEDAVİ GÖRECEK

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; ciddi bir sakatlığı bulunmayan Raphinha, tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı. Geçtiğimiz sezon aynı bölgeden 4 defa sakatlanan ve 150 günden fazla sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız için 10 günlük tedavi süreci öngörülüyor.

Brezilyalı oyuncu, Barcelona'da bu sezon 8 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY MAÇINA YETİŞİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında temsilcimiz Galatasaray, 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı konuk edecek. İspanyol ekibinin en etkili hücum silahı konumundaki Raphinha'nın, RAMS Park'ta oyananacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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