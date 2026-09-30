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Şehir içi otobüste saygısızlığın böylesi! Ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını karşı koltuğa uzattı

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Bursa'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste seyahat eden şahsın, toplu taşıma kurallarını ve çevredekileri hiçe sayarak sergilediği rahat tavırlar görenlere 'pes' dedirtti. Seyir halindeki otobüsün içinde aniden ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını karşısındaki boş koltuğa uzatarak adeta evindeymiş gibi seyahat eden yolcunun o anları, duruma tepki gösteren bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Diğer yolcuların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden büyük bir pişkinlikle yolculuğuna devam eden şahsın görüntüleri, toplu taşımadaki saygısızlık boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa
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