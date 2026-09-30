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Ekonomi

KARADENİZBİRLİK, yağlık ayçiçek alım fiyatını açıkladı: Yüzde 17,2 arttı

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KARADENİZBİRLİK, yağlık ayçiçek alım fiyatını açıkladı: Yüzde 17,2 arttı
Başlık ResmiKARADENİZBİRLİK, yağlık ayçiçek alım fiyatını açıkladı: Yüzde 17,2 arttı

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2026 sezonu yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 34 bin lira olarak belirledi. Birliğin açıkladığı fiyat, geçen yıl ton başına 29 bin lira olan ön alım fiyatına göre yüzde 17,2 artış gösterdi.

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KARADENİZBİRLİK tarafından açıklanan yeni fiyat, 2026 sezonunda üreticinin elde edeceği gelirin belirlenmesi açısından önem taşıyor. Birlik, ayçiçeği üretiminde bu sezon iklim şartlarının olumlu seyretmesiyle birlikte verimin geçen yıla göre iki kattan fazla arttığını bildirdi.

TON BAŞINA 34 BİN TL

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yeni sezonda dönüm başına ayçiçeği veriminin geçen yılın iki katından fazla gerçekleştiğini belirterek, "Birlik yönetim kurulu olarak ön alım fiyatımızı ton başına 34 bin lira şeklinde belirledik. Üretici ortaklarının sigortası olan KARADENİZBİRLİK, imkanları ölçüsünde belirlediğimiz fiyat üzerinden ürün bedellerini ödeyecektir" dedi.

KARADENİZBİRLİK MARKA AYÇİÇEK YAĞI

Erarslan, üreticiden alınan ham maddeyle yüzde 100 saf ve helal sertifikalı KARADENİZBİRLİK marka ayçiçeği yağı üretildiğini, piyasayı regüle ederek aşırı fiyat artışlarının önlenmesine katkı sağlamayı sürdürdüklerini ve birim alandaki verim ile yağlık ayçiçeği tohumlarının yağ oranlarının artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Yeni sezon ürün alımlarının Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Kırıkkale ve Kırşehir'in yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 12 kooperatif ve alım merkezinde gerçekleştirileceğini kaydeden Erarslan, alımların yeni sezon ürünü üzerinden yapılacağını sözlerine ekledi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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