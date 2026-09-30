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Yaşam

Nişanı bozulan çiftleri ilgilendiriyor! Yargıtay’dan altın ve takı kararı

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Nişanı bozulan çiftleri ilgilendiriyor! Yargıtay’dan altın ve takı kararı
Başlık ResmiNişanı bozulan çiftleri ilgilendiriyor! Yargıtay’dan altın ve takı kararı

Nişanı bozulan çiftler arasında tartışma konusu olan altın ve takıların iadesiyle ilgili Yargıtay’dan emsal karar geldi. Yüksek Mahkeme, nişanın evlilik dışında bir nedenle sona ermesi halinde altın, takı ve ziynet eşyalarının geri istenebileceğine hükmetti. Kararda, nişan yüzüğünün ise alışılmışın dışındaki hediyeler kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

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Evlilik öncesi birbirlerini tanımak amacıyla nişanlanan genç çift, düğüne kısa bir süre kala nişanı bozdu. Aile Mahkemesi'nin yolunu tutan gelin adayı, nişan töreninde takılan hediyelerin iadesini talep etti.

NİŞAN BOZULUNCA HEDİYELER İÇİN DAVA AÇTI

Züccaciye, bohça, damat takımı, nişan masrafı harcamalarına karşılık 22 bin 500 TL, hediye edilen saate karşılık 600 TL ve hediye edilen yüzüğe karşılık bin 900 TL talep etti. Davacı - karşı davalı damat ise davanın reddini istedi. Mahkeme, hediyelerin iadesine hükmetti. Karar, temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

Nişanı bozulan çiftleri ilgilendiriyor! Yargıtay’dan altın ve takı kararı
Başlık ResmiNişanı bozulan çiftleri ilgilendiriyor! Yargıtay’dan altın ve takı kararı

"HERKES NİŞANDA VERDİĞİ HEDİYEYİ İSTEYEBİLİR"

Yargıtay kararında; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun "Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir" hükmüne dikkat çekildi.

Hediyelerin geri istenebilmesi için hediyelerin alışılmışın dışında olması gerektiğinin vurgulandığı kararda; nişanının bozulması nedeniyle hediyelerin geri verilmesine ilişkin davalarda kusur aranmayacağı vurgulandı. Yargıtay içtihatlarında, nişan yüzüğü dışında kalan tüm altın, takı ve ziynet eşyaları alışılmışın dışında hediye olarak kabul edildiği dile getirildi. Nişanın bozulması nedeniyle nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların diğer nişanlıya vermiş oldukları ziynet eşyaları verenler tarafından geri istenebileceği belirtildi.

Nişanı bozulan çiftleri ilgilendiriyor! Yargıtay’dan altın ve takı kararı
Başlık ResmiNişanı bozulan çiftleri ilgilendiriyor! Yargıtay’dan altın ve takı kararı

HEDİYELER BÖYLE İSPATLANABİLECEK

Kararın gerekçesinde Yargıtay, hediyelerin iadesi ve ispat yüküne ilişkin değerlendirmelerini açıkladı: Kararda şöyle denildi:

"Hediyelerin verildiği ve iade edilmediği hususu her türlü delille de ispat edilebilir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatlamakla yükümlüdür. İspat yükü hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden ya da savunmada bulunan kimseye düşer. Öte yandan, ileri sürdüğü bir olaydan kendi yararına haklar çıkarmak isteyen kimsenin iddia ettiği olayı ispatlaması gerekir. Somut olayda; nişanda davalı-davacıya 6 adet 22 ayar toplam 120 gram bilezik, 1 adet 22 gram tuğralı kolye, 1 adet 22 ayar 5 gram tektaş yüzük ve 22 ayar 5 gram alyans takıldığı ispatlanmış ve davalı-davacı tanıkları bu hediyelerin iade edilmediğini beyan etmişlerdir. İlk Derece Mahkemesi, asıl davada yukarıda sayılan ziynetlerin toplam bedeli olan 67 bin TL'nin davalı-davacıdan alınarak davacı-davalıya verilmesine hükmetmiştir. Ancak, nişan yüzüğünün alışılmışın dışındaki eşyalardan olmaması sebebiyle iadesinin gerekmediği kabul edildiği halde, nişan yüzüğünün de iadesine karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir. Davalı-davacı vekilinin asıl davada alyans ve karşı davadaki maddi tazminat talebinde saat dışında kalan temyiz itirazlarının reddine, İlk Derece Mahkemesi kararının bu yönlerden kadın yararına bozulmasına karar verilmiştir."

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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