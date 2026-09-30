Çirkin dizisi final kararıyla gündeme geldi. Star TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanan yapımın 11. bölüm tanıtımı “final” fragmanı olarak yayınlandı. Ardından “Çirkin neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?” aramaları hız kazandı.

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Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ı başrollerde buluşturan Çirkin, ikinci sezonunda ekran yolculuğunu sürdürürken final kararı aldı. Final tanıtımı yer alırken, dizinin 10. bölümünün ardından gözler son bölüme çevrildi.

ÇİRKİN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Gazetecisi Birsen Altuntaş’ın haberine göre Star TV, son reytinglerin ardından dizi için final kararı aldı ve yapımın 11. bölümde ekranlara veda etmesine karar verildi. Dizi ilk sezonunda güçlü bir performans göstermişti. Yapım eylül ayında ikinci sezonuyla yeniden ekrana döndü ancak yeni sezonun ilk haftalarının ardından alınan reyting sonuçları final kararını beraberinde getirdi.

Çirkin dizisi neden final yapıyor? Final fragmanı izleyiciyle buluştu

ÇİRKİN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Çirkin dizisi 11. bölümüyle final yapacak. Final bölümü 4 Ekim Pazar günü ekrana gelecek.

ÇİRKİN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Çirkin, küçük yaşta ailesini kaybeden Meryem’in hayatını ve çocukluğundan beri sevdiği Kadir’le yıllar sonra yeniden kesişen yolunu konu alıyor. Kadir’in güç, para ve hırsla şekillenen dünyası ile Meryem’in daha sade ve duygusal hayatı karşı karşıya gelirken hikaye aşkın yanı sıra aile sırları, geçmiş hesaplaşmaları ve karakterlerin aldığı geri dönüşü zor kararlar üzerinden ilerliyor.

Çirkin dizisi neden final yapıyor? Final fragmanı izleyiciyle buluştu

Yapımını 25 Film’in üstlendiği dizinin yapımcıları Koray Şahin ve Fırat Parlak. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak bulunurken senaryoyu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Nur Sürer ve Tamer Levent’in de aralarında bulunduğu isimler yer alıyor.

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