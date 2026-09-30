Futbol kulübü sahibine evinde silahlı saldırı! Ünlü isim hayatını kaybetti

Bulgaristan'ın önde gelen iş insanlarından, Botev Plovdiv futbol kulübünün çoğunluk hissedarı İliyan Filipov, Filibe'deki evinde vurularak öldürüldü. Ülkenin en büyük nakliye ve lojistik şirketlerinden PIMK'nin de sahibi olan Filipov'un ölümü sonrası polis kentin giriş ve çıkışlarını kapattı. Savcılık, olayla ilgili tüm ihtimallerin araştırıldığını açıkladı.

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Bulgaristan'da gece yarısı işlenen cinayet ülkenin gündemine oturdu.

Ülkenin önde gelen iş insanlarından ve Botev Plovdiv futbol kulübünün çoğunluk hissedarı İliyan Filipov, Filibe'deki evinde silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından polis kentin ana giriş ve çıkışlarını kapattı.

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İLİYAN FİLİPOV KİMDİR?

Bulgaristan'ın en büyük nakliye ve lojistik şirketlerinden PIMK'nin sahibi olan Filipov, aynı zamanda ülkenin birinci lig ekiplerinden Botev Plovdiv'in çoğunluk hissedarıydı.

Filipov'un Filibe'deki evinde yerel saatle 01.00 sıralarında vurularak öldürüldüğü açıklandı.

POLİS KENTİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINI KAPATTI

Cinayetin ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Başkent Sofya'nın yaklaşık 145 kilometre güneydoğusunda bulunan Filibe'nin ana giriş ve çıkış noktaları polis ekipleri tarafından kapatıldı.

Polis, saldırının ardından kentte çalışma başlattı.

SAVCILIKTAN İLK AÇIKLAMA

Filibe Bölge Savcısı Vanya Hristeva, cinayetin ardından düzenlenen basın toplantısında soruşturmaya ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

Hristeva, " Muhtemel tüm ipuçlarını aktif olarak takip ediyoruz." dedi.

İliyan Filipov'un kim tarafından ve hangi nedenle öldürüldüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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