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İki ilden peş peşe kaza haberi: 20 kişi yaralandı

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İki ilden peş peşe kaza haberi: 20 kişi yaralandı
Başlık Resmiİki ilden peş peşe kaza haberi: 20 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Mardin'de ise devrilen hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı.

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, Tayfun Salman idaresindeki minibüs, Adıyaman-Samsat kara yolu Doğanca köyü yakınlarında devrildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

MARDİN'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ

Mardin'de ise Midyat-Nusaybin yolu Sivrice köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, A.A. (31), Y.A. (20), M.N.D. (17), S.A. (15), M.A. (25), E.A. (18), M.A. (13) ve R.A. (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Samsat
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