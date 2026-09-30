3 tanesinin C vitamini 1 kilo mandalinaya denk! Hünnap tezgahlarda yerini aldı

Sonbaharda tezgahlarda yerini alan hünnap kilosu 100 ile 150 TL arasında alıcı buluyor. Kış hastalıklarına karşı koruyucu meyvenin birçok faydası sebebiyle vatandaşların gözdesi haline geliyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Sivas, Tokat, Amasya gibi bölgelerde yetişen hünnap meyvesi birçok hastalığa şifa oluyor.

Son yıllarda faydalarıyla daha da meşhur olan meyveye ilgi her geçen gün artıyor.

Antioksidan özelliği ile şeker hastalıkları, kalp hastalıkları, böbrek hastaları, varis başta olmak üzere birçok hastalıkta iyi geldiği düşünülüyor. Ham ve olgunlaşmış olarak tüketiliyor.

3 tanesinin C vitamini 1 kilo mandalina denk! Hünnap tezgahlarda yerini aldı

"BİR KİLO MANDALİNAYA EŞ DEĞER C VİTAMİNİ BARINDIRIYOR"

Hal esnafı Ferhat Çobanoğlu, hünnap meyvesinin birçok derde deva olduğunu ifade ederek, "Hünnap sezonu başladı. tezgahta satışlarımız devam ediyor. Hünnabı vatandaşlar sevdi. Alışverişe gelenlere önererek poşetlerine biraz koyarak tanımalarını sağladık. Hünnap meyvesi birçok derde deva, sinir strese birebir, böbrek hastalarına faydalı, şeker hastalıkları, kalp damar hastalıklarına deva, sindirimi güçlendirir. İçerisinde yüksek miktarda C vitamini mevcut. Hünnap meyvesinden 3 tane yemek bir kilo mandalina yemekle eşdeğer. Şu an tezgahta fiyatı 100-150 TL bandında değişiyor. Meyvenin faydalarını öğrenen gelip alıyor. Bilenler devamlı gelip bol bol alıyor, bilmeyenlere ise biz öneriyoruz" dedi.

3 tanesinin C vitamini 1 kilo mandalina denk! Hünnap tezgahlarda yerini aldı

"HER AKŞAM UYUMADAN 3 TANE TÜKETİLMELİ"

Çobanoğlu, "Soğuk iklim meyvesi olan hünnap, geç çiçek açıyor, Sivas, Tokat, Amasya gibi illerde soğuk başlayınca yetişiyor. Şu an yeni yeni ekmeye başladılar, ben kendimde ektim. 3. senede meyvesini almaya başladık. Şu an bahçede satacak kadar yetişmiyor ama ilerleyen zamanda bahçede ektiğimi getirip satacağım. Ben kendim kalp hastası olduğum için sürekli tüketiyorum. Herkese tavsiye ediyorum meyveyi yarım kilo, 250 gram ne kadar olursa olsun yesinler. Elmadan da armuttan da tatlı bir meyve. İlaç, kimyasal tüketmek istemeyen herkes alıp yiyebilir. Her akşam uyumadan 3 tane yiyip yattıktan sonra faydasını görürler" diye konuştu.

3 tanesinin C vitamini 1 kilo mandalina denk! Hünnap tezgahlarda yerini aldı

GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN VE BAĞIŞIKLIK DESTEĞİ

Beslenme ve diyet uzmanları, hünnabın yüksek C vitamini (mandalina ve portakaldan katbekat fazla), fenolik bileşikler ve flavonoid içeriği sayesinde vücutta serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini desteklediğini belirtiyor.

Food Chemistry ve Journal of Ethnopharmacology dergilerinde yayımlanan fitokimyasal analizler, hünnap özütlerinin hücresel düzeyde lipid peroksidasyonunu önlediğini ve bağışıklık hücrelerinin yanıtını güçlendirdiğini gösteriyor.

UYKU KALİTESİ SAĞLAR

Nöroloji ve geleneksel/tamamlayıcı tıp uzmanları, hünnap meyvesi ve çekirdeğinin uykusuzluk (insomnia) ve kaygı (anksiyete) yönetiminde doğal bir destekçi olduğunu vurguluyor.

Uzak Doğu geleneksel tıbbında (TCM) "Suan Zao Ren" adıyla bilinen hünnap çekirdeği ekstresinin, GABA (gama-aminobutirik asit) reseptörleri üzerinden merkezi sinir sistemini yatıştırıcı etki gösterdiği Journal of Ethnopharmacology ve Phytomedicine çalışmalarında belgelendi.

BAĞIRSAK DOSTU

Gastroenteroloji ve beslenme uzmanları da hünnabın çözünür ve çözünmez lif bakımından zengin yapısı sayesinde kabızlığı önlediğini ve bağırsak hareketlerini düzenlediğini belirtiyor.

Journal of Agricultural and Food Chemistry yayınlarında, hünnapta bulunan polisakkaritlerin bağırsak mikrobiyotasını besleyen prebiyotik etki gösterdiği ve bağırsak mukoza bariyerini koruduğu tespit edildi.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Dahiliye ve endokrinoloji uzmanları, hünnabın glisemik indeksinin düşük olması ve yüksek lif içeriği sayesinde kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açmadığını ifade ediyor.

Bu konuda Pharmaceutical Biology dergisinde, hünnap ekstresinin insülin duyarlılığını artırabileceğini ve glikoz emilimini düzenlemeye yardımcı olabileceğini ortaya koyan araştırmalar yayınlandı.

KALP-DAMAR SAĞLIĞI VE KOLESTEROL

Kardiyologlar ve beslenme uzmanları, hünnaptaki potasyum dengesinin tansiyonu düzenlemeye, çözünür liflerin ise kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olduğunu belirtiyor.

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine dergisinde yayımlanan araştırmalar da hünnabın damar içi iltihaplanmayı (enflamasyon) azaltarak ateroskleroz (damar sertliği) riskini düşürücü etkilerine dikkat çekiyor.

KARACİĞER KORUYUCU

Tıbbi farmakoloji uzmanları, hünnabın karaciğer enzimleri üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturduğunun altını çiziyor.

Journal of Ethnopharmacology dergisindeki bir araştırmada, hünnap antioksidanlarının karaciğerdeki toksik yükü hafiflettiği ve doku hasarına karşı koruyucu rol oynadığı gösterilmiştir.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala