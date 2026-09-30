Amasya'da güldüren ve şaşırtan olay! Öfkeli boğa süt sağım makinesini böyle sürükledi

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ineklerin peşine takılarak komşu evin ahırına dalan öfkeli bir boğanın, boynuzuna dolanan süt sağım makinesini sürükleyerek hasara uğrattığı ilginç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hacı Abdullah Kışlası Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sarkan ipin boynuzuna takılmasıyla cihazı peşine takıp metrelerce sürükleyen boğanın o halleri izleyenleri tebessüm ettirirken, ahır sahibi Serkan Karakuş ise güvenlik kamerasından izlediği manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayarak "Yeni aldığım makineyi boynuzuna takıp götürmüş" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Amasya Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAmasya

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