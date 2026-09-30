Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak bilinen TEKNOFEST, 15. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Uzun zamandır beklenen festival ilk günün sabahında renkli anlara sahne oldu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin öncülüğünde, yüzlerce kurumu bir araya getiren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başladı.

Teknoloji tutkunlarını, genç kaşifleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde çeşitli gösteriler, sergiler ve 14 kategoride teknoloji yarışmalarının finalleri yapılacak.

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfada kapılarını açtı

İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı TEKNOFEST Güneydoğu, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak.

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da kapılarını açtı

Türkiye gazetesi dijital medya ekibi de "Teknoloji değişir, değerler değişmez" sloganıyla festival alanındaki gelişmeleri paylaşacak.

Festivalde SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve savaş uçakları gösteri uçuşu yapacak.

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfada kapılarını açtı

Festivalde ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları da yer alacak.

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfada kapılarını açtı

Festivalde ayrıca konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak.

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfada kapılarını açtı

İLK GÜNÜN PROGRAMI

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekare alandaki festivalin ilk gününde paraşüt atlayışı, Bayraktar Akıncı gösteri uçuşu, paramotor gösteri uçuşu ve bilim şovu yapılacak.

Programda ayrıca bayrakla selamlama uçuşu, ATAK pasaj geçişi, Jandarma Çelik Kanatlar gösteri uçuşu, Bayraktar TB3 gösteri uçuşu, SH-70 Fastrope gösterisi, T-129 ATAK gösteri uçuşu ve açılış töreni yer alacak.

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfada kapılarını açtı

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST Güneydoğu'ya giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatlerinde yapılabilecek.

Festival alanına ulaşımda ücretsiz toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçiler için hızlı ve kolay erişim imkanı sağlayacak.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

İşte ilk günden kareler...

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfada kapılarını açtı

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfada kapılarını açtı

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfada kapılarını açtı

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfada kapılarını açtı

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfada kapılarını açtı

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfada kapılarını açtı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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