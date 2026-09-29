AJet'ten yurt dışı uçuşlarda yeni kampanya! Biletler 39 eurodan başlıyor

AJet, İstanbul ve Ankara bağlantılı seçili dış hat uçuşlarında kampanya başlattı. Tek yön Basic biletler 39 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, kampanya kapsamında toplam 100 bin indirimli koltuk ayrıldı. Biletler 1 Ekim'e kadar alınabilecek.

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AJet, yurt dışı seyahat planı yapanlar için yeni bir kampanya duyurdu. İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı bağlantılı seçili dış hat uçuşlarında tek yön Basic biletler 39 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

100 BİN KOLTUK KAMPANYAYA DAHİL

Kampanya, AJet'in uçuş düzenlediği 54 destinasyon arasındaki bağlantılı seferlerde geçerli olacak. Amsterdam-Dubai, Berlin-Tiflis ve Paris-Beyrut gibi farklı dış hat rotalarında toplam 100 bin indirimli koltuk satışa sunuldu.

AJetten yurt dışı uçuşlarda yeni kampanya! Biletler 39 eurodan başlıyor

SON GÜN 1 EKİM

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin biletlerini 1 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar satın alması gerekiyor. Biletler AJet'in internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acentelerinden alınabilecek.

Kampanya kapsamındaki seyahatler 17 Kasım 2026-4 Mart 2027 tarihleri arasında yapılabilecek.

BAZI TARİHLER KAMPANYA DIŞINDA

Yurt dışı çıkışlı uçuşlarda 11-27 Aralık 2026, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık 2026-10 Ocak 2027 tarihleri kampanya kapsamına alınmadı.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU DESTİNASYONLAR

Kampanya; Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm-El Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam ve Halep'i kapsıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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