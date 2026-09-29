İspanya'da enflasyon 3,5 yılın zirvesinde

İspanya'da enflasyon eylülde yüzde 5'e yükselerek Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Enerji ve turizm fiyatlarındaki artış enflasyonda belirleyici oldu.

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İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü, eylül ayına ilişkin Avrupa Birliği (AB) uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede temmuzda yüzde 3,9, ağustosta ise yüzde 4,6 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 5'e çıktı. Böylece İspanya'da enflasyon yükselişini üst üste sekizinci aya taşırke​​​​​​​n, Şubat 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Piyasa beklentisi eylül ayı yıllık enflasyonunun yüzde 4,9 ila yüzde 5,1 olacağı yönündeydi.

Aylık bazda bakıldığında ise tüketici fiyatları, eylülde önceki aya göre beklentilere paralel şekilde yüzde 0,6 artış kaydetti. TÜFE, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,7 yükselmişti.

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ENERJİ VE TURİZM FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Eylül ayındaki yukarı yönlü ivmede, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarında oluşturduğu hareketlilik nedeniyle artan akaryakıt maliyetleri ana belirleyici oldu. Geçen yılın aynı döneminde gerileyen akaryakıt fiyatları, bu yıl eylülde sert yükseldi. Oldukça hareketli geçen turizm sezonunun etkisiyle paket tur fiyatlarındaki düşüşün geçmiş yılların eylül aylarına kıyasla daha sınırlı kalması da enflasyonu yukarı yönlü etkiledi.

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İSPANYA'DA ENFLASYON ECB'NİN ORTA VADELİ HEDEFİNİN ÜZERİNDE

İspanya ekonomisi, Avro Bölgesi geneline kıyasla daha güçlü bir büyüme performansı sergilese de bölgedeki en yüksek enflasyon oranlarından birine sahip olmaya devam ediyor. Avro Bölgesi'nde ağustos ayı yıllık enflasyonu yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

İspanya'da yüzde 5'e ulaşan enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) orta vadeli yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde. Bu durumun, faiz artırım döngüsünü yakından takip eden ECB üzerindeki baskıyı artırabileceği belirtiliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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