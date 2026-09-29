TOKİ arsa satışına nasıl başvurulur, arsalar nerede? Açık artırma süreci başladı

TOKİ arsa satışı 29 Eylül itibarıyla yatırım yapmak isteyen vatandaşların gündemine girdi. 46 ilde yüzlerce arsanın açık artırmayla satışa sunulduğu süreçte başvuru şartları, açık artırmaya katılım adımları, satışa çıkarılan arsaların bulunduğu iller ve ödeme seçenekleri araştırılıyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 46 ilde bulunan toplam 383 arsayı 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, depolama ve farklı kullanım amaçlarına sahip arsalar için hem salonda hem de internet üzerinden teklif verilebiliyor. Satışa sunulan taşınmazların toplam büyüklüğü 1 milyon 684 bin 690 metrekare, toplam muhammen bedeli ise 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 TL olarak açıklandı.

TOKİ ARSA SATIŞI NASIL BAŞVURULUR?

TOKİ arsa satışında klasik anlamda kura başvurusu yerine açık artırmaya katılım işlemi yapılıyor. Katılmak isteyen kişilerin öncelikle satışa çıkarılan arsalar arasından teklif vermek istedikleri taşınmazı belirlemesi ve o arsa için açıklanan katılım teminatını yatırması gerekiyor. Teminat tutarı, arsanın muhammen bedeline göre değişiyor. Örneğin muhammen bedeli 500 bin TL'ye kadar olan arsalar için 50 bin TL, 500 bin 1 TL ile 2 milyon 500 bin TL arasındaki arsalar için 100 bin TL katılım teminatı öngörülüyor. Daha yüksek bedelli arsalar için teminat tutarları kademeli şekilde artıyor. Muhammen bedeli 2 milyon 500 bin 1 TL ile 10 milyon TL arasında olan arsalar için 500 bin TL, 10 milyon 1 TL ile 25 milyon TL arasında olanlar için 2 milyon TL, 25 milyon 1 TL ile 50 milyon TL arasındaki arsalar için 3 milyon TL, 50 milyon 1 TL ile 100 milyon TL arasındakiler için 5 milyon TL teminat yatırılması gerekiyor. 100 milyon 1 TL ile 500 milyon TL arasındaki taşınmazlarda 10 milyon TL, 500 milyon TL'nin üzerindeki arsalar için ise 50 milyon TL teminat uygulanıyor.

İnternet üzerinden katılımda teminatın yatırılması, şartnamenin hazırlanması ve gerekli belgelerin sisteme yüklenmesinin ardından onay verilen kullanıcılar teklif aşamasına geçebiliyor.

TOKİ arsa satışına nasıl başvurulur, arsalar nerede? Açık artırma süreci başladı

TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSALARI NEREDE, HANGİ İLLERDE?

TOKİ'nin 29-30 Eylül açık artırmasında toplam 46 ilde 383 arsa bulunuyor. Satış listesinde Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak yer alıyor.

Açık artırma iki güne ayrılmış durumda. 29 Eylül Salı günü lot 001-214 kapsamında Diyarbakır, Tekirdağ, İstanbul, Bilecik, Balıkesir, Aydın, Manisa, İzmir, Muğla, Antalya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Zonguldak, Amasya, Kastamonu, Sinop, Giresun, Bayburt, Artvin, Sivas, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kars ve Iğdır'daki taşınmazlar için işlem yapılacak.

30 Eylül Çarşamba günü ise lot 215-406 kapsamında Bolu, Aksaray, Ankara, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Yozgat, Gaziantep, Mardin, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Batman, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bingöl ve Van'daki taşınmazlar için açık artırma düzenlenecek. Güncel resmi açıklamada toplam satış sayısı 383 ve il sayısı 46 olarak yer alıyor.

TOKİ arsa satışına nasıl başvurulur, arsalar nerede? Açık artırma süreci başladı

ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

TOKİ arsa satışlarında temel ödeme seçeneği yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade olarak duyuruldu. Buna göre açık artırmada en yüksek teklifi vererek arsa almaya hak kazanan alıcılar, satış şartlarına uygun taşınmazlarda bedelin yüzde 25'ini peşin ödeyerek kalan kısmı 48 aya kadar taksitlendirebilecek.

Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara ise yüzde 15 indirim uygulanacak. Satış kapsamındaki arsalar konuttan ticarete, turizmden tarıma, sanayiden eğitim alanına kadar farklı niteliklere sahip olduğundan ödeme ve satış koşulları taşınmaz bazında değişebiliyor.

TOKİ arsa satışına nasıl başvurulur, arsalar nerede? Açık artırma süreci başladı

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