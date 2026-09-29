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Bakan Çiftçi valilere talimat verdi, ruhsatlı silah sahiplerine yakın takip! 7 ilde SMS'li uyarı başladı

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Bakan Çiftçi valilere talimat verdi, ruhsatlı silah sahiplerine yakın takip! 7 ilde SMS'li uyarı başladı
Başlık ResmiBakan Çiftçi valilere talimat verdi, ruhsatlı silah sahiplerine yakın takip! 7 ilde SMSli uyarı başladı

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimatlar uygulanmaya başlandı. 7 ilde ruhsat sahiplerine SMS ile bilgilendirme yapılırken, 4 ilde ise yeni ve yenileme müracaatlarında yazılı tebligat uygulamasına geçildi. SMS’lerde silahların çocukların, yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı kilitli yerlerde saklanması istendi.

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Okullarda artan silahlı saldırıların ardından güvenlik önlemleri artırılırken İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla valilere talimat verdi.

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7 İLDE SMS İLE BİLGİLENDİRME

Bakan Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda ilk etapta Elazığ, Manisa ve Giresun'un da aralarında bulunduğu 7 ilde SMS ile bilgilendirme yapılırken, 4 ilde ise yeni ve yenileme müracaatlarında yazılı tebligat uygulamasına geçildi.

Bakan Çiftçi valilere talimat verdi, ruhsatlı silah sahiplerine yakın takip! 7 ilde SMSli uyarı başladı
Başlık ResmiBakan Çiftçi valilere talimat verdi, ruhsatlı silah sahiplerine yakın takip! 7 ilde SMSli uyarı başladı

RUHSATLI SİLAH UYARISI

Bakan Çiftçi'nin silah sahiplerine ülke çapında bilgilendirme çalışmaları yapılması yönündeki direktifinin ardından, ruhsatlı silahların muhafazasına ilişkin il emniyet müdürlükleri tarafından uyarılar yapılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı, evlerde bulunan ruhsatlı silahların ve yivsiz av tüfeklerinin çocuklar başta olmak üzere yetkisiz kişilerin eline geçmesini engellemek için bilgilendirme faaliyetlerini odağına aldı. Diğer illerde de vatandaşlara yönelik SMS bilgilendirme çalışmalarının hızla devam ettiği ve mesajların atılmaya devam edeceği öğrenildi.

Bakan Çiftçi valilere talimat verdi, ruhsatlı silah sahiplerine yakın takip! 7 ilde SMSli uyarı başladı
Başlık ResmiBakan Çiftçi valilere talimat verdi, ruhsatlı silah sahiplerine yakın takip! 7 ilde SMSli uyarı başladı

"KİLİTLİ YERLERDE MUHAFAZA EDİN"

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ruhsat sahiplerine gönderilen SMS'te silah muhafazasına ilişkin yasal zorunluluklar hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Ruhsat Sahibi, 2521 Sayılı Kanun gereği yivsiz av tüfeğinin başkasına verilmesi/kullandırılması yasaktır. Tüfeğinizi çocukların/yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı kilitli yerlerde, boş ve şarjörü ayrı şekilde muhafaza ediniz."

Bakan Çiftçi valilere talimat verdi, ruhsatlı silah sahiplerine yakın takip! 7 ilde SMSli uyarı başladı
Başlık ResmiBakan Çiftçi valilere talimat verdi, ruhsatlı silah sahiplerine yakın takip! 7 ilde SMSli uyarı başladı
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ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL UYARI

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iletilen bir diğer mesajda ise özellikle çocukların korunmasına dikkat çekilerek, "Sayın ruhsat sahibi; Ruhsatlı silahlarınızı kimsenin (özellikle çocukların) ulaşamayacağı ve kullanmasına imkan vermeyecek şekilde muhafaza altına alarak, üzücü olayların yaşanmasının önlenebileceğini hatırlatır sağlıklı günler dileriz." denildi.

Bakan Çiftçi valilere talimat verdi, ruhsatlı silah sahiplerine yakın takip! 7 ilde SMSli uyarı başladı
Başlık ResmiBakan Çiftçi valilere talimat verdi, ruhsatlı silah sahiplerine yakın takip! 7 ilde SMSli uyarı başladı

RESMİ YAZILI TEBLİGAT DÖNEMİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin yürüttüğü çalışmalar sadece SMS ile sınırlı kalmadı. Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum illerinde yeni silah ruhsatı ile yenileme müracaatlarında bulunan vatandaşlara, silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı.

Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, söz konusu illerdeki uygulamaların yanı sıra Türkiye genelindeki diğer illerde de benzer bilgilendirme ve tebligat çalışmalarının kesintisiz olarak sürdüğü bildirildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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