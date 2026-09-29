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İstanbullular dikkat! AKOM ve Valilik saat vererek uyardı

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İstanbullular dikkat! AKOM ve Valilik saat vererek uyardı
Başlık Resmiİstanbullular dikkat! AKOM ve Valilik saat vererek uyardı

İstanbul'da yağışlı ve rüzgarlı havanın özellikle bugün gece yarısına kadar kuvvetli olacağı ve yarın devam edeceği uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı yaptı.

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İstanbul'da pazar gününden bu yana etkili olan yağmurlu hava, etkisini artırarak devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Yağmurlu havanın pazar gününe kadar süreceği belirtildi. Yağış ara ara kuvvetlenirken, şiddetli poyrazın da etkisiyle hissedilen sıcaklığın 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İstanbullular dikkat! AKOM ve Valilik saat vererek uyardı
Başlık Resmiİstanbullular dikkat! AKOM ve Valilik saat vererek uyardı

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), gece ve sabah saatleri için uyarı yaptı. AKOM'un açıklamasında, yağışların gece yarısından sonra İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olacağı, soğuk ve yağışlı havanın akşam saatlerine (20.00) kadar aralıklarla yerel kuvvetli şekilde devam edeceği belirtildi.

Bu süreçte il genelinde 40-100 kilogram/metrekare, Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile başta olmak üzere kuzey ilçelerde ise 60-120 kilogram/metrekare aralığında, yer yer 150 kilogram/metrekarenin üzerinde yağış görülebileceği öngörülüyor.

YILDIRIM VE FIRTINA UYARISI

Karadeniz üzerinden bölgeye nemli hava taşıyan poyrazın etkisiyle nem oranlarının özellikle yüksek seviyelere ulaştığı bu günlerde, atmosferin üst seviyelerinin soğuk, deniz ve kara yüzeylerinin ise görece sıcak olması nedeniyle yıldırım ve şimşeklerin eşlik ettiği, fırtına ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

İstanbullular dikkat! AKOM ve Valilik saat vererek uyardı
Başlık Resmiİstanbullular dikkat! AKOM ve Valilik saat vererek uyardı

BİR UYARI DA VALİLİKTEN

İstanbul Valiliği'nden son yapılan açıklamaya göre il genelinde etkili olan kuvvetli yağışların bugün gece yarısına kadar aralıklarla kuvvetli olarak süreceği tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemin yarın etkisini devam ettireceği, Perşembe ve Cuma günleri ise hafifleyerek İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İstanbullular dikkat! AKOM ve Valilik saat vererek uyardı
Başlık Resmiİstanbullular dikkat! AKOM ve Valilik saat vererek uyardı

14 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün Artvin, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Rize, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Bu illerde sağanak nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Yapılan açıklamada, “Yağışların; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya il geneli ile Düzce ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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