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Türkiye-İtalya maçı kaç kaç bitti? Türkiye'nin puan durumu

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Türkiye-İtalya maçı kaç kaç bitti? Türkiye'nin puan durumu
Başlık ResmiTürkiye-İtalya maçı kaç kaç bitti? Türkiyenin puan durumu

Türkiye-İtalya maçı sonucu, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci karşılaşmanın ardından futbolseverlerin gündemine yerleşti. Bursa'da oynanan mücadelede erken gelen goller maçın seyrini değiştirirken, A Milli Takım'ın gruptaki puan durumu ve sıradaki maçları da merak edilmeye başlandı.

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A Milli Futbol Takımı, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya'yı konuk etti. Türkiye, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken İtalya ise ilk karşılaşmasında Belçika'ya 2-0 yenilmişti.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye, İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. İtalya'nın gollerini 9. dakikada Alessandro Bastoni, 22. dakikada Davide Frattesi, 27. dakikada Michael Kayode ve 50. dakikada Francesco Pio Esposito kaydetti. A Milli Takım'ın tek golü ise ikinci yarının hemen başında, 47. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Böylece Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci karşılaşmasından da puan çıkaramadı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde İtalya skor üstünlüğünü kısa sürede ele geçirdi. Bastoni'nin golünün ardından Frattesi ve Kayode'nin golleriyle ilk yarıda fark üçe çıktı. Türkiye ikinci yarıya Barış Alper Yılmaz'ın golüyle başladı ancak bu golden üç dakika sonra Pio Esposito'nun attığı gol skoru 4-1'e taşıdı.

Türkiye-İtalya maçı kaç kaç bitti? Türkiyenin puan durumu
Başlık ResmiTürkiye-İtalya maçı kaç kaç bitti? Türkiyenin puan durumu

TÜRKİYE'NİN PUAN DURUMU

İtalya yenilgisinin ardından Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 maç sonunda puansız ve dördüncü sırada yer aldı. Fransa, iki maçta aldığı iki galibiyetle 6 puana ulaşarak liderliğe yükseldi. Belçika ve İtalya ise birer galibiyet ve birer yenilgiyle 3'er puanda bulunuyor. Türkiye'nin iki maç sonunda attığı gol sayısı 1, yediği gol sayısı ise 5 oldu.

TakımlarOGBMAYP
1. FRANSA2200206
2. BELÇİKA2101213
3. İTALYA2101433
4. TÜRKİYE2002150

A Milli Takım sıradaki karşılaşmasını 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile, ardından 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya ile oynayacak. Bu iki mücadele, Türkiye'nin gruptaki konumu açısından önem taşıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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