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Kozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken ifade! Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü, 3 isim verdi

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Kozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken ifade! Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü, 3 isim verdi
Başlık ResmiKozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken ifade! Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü, 3 isim verdi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle paralel sahneler bulunduğu öne sürülen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yapımcı şirketi Pana Film Direktörü İhsan Karademir şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Karademir, diziye FETÖ müdahalesi olduysa bunu 3 ismin bilebileceğini söyledi.

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin Silivri Cumhruriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cezaevi çalışanlarının yanı sıra Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle paralel sahnelere yer verildiği öne sürülen Kurtlar Vadisi Pusu dizisine yönelik incelemeler çok yönlü şekilde sürüyor.

Soruşturma kapsamında dizinin yapımcı şirketi olan Pana Film Direktörü İhsan Karademir de şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Karademir, ifade işlemleri sonrası çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhsan Karademir
Başlık Resmiİhsan Karademir

3 İSMİ İŞARET ETTİ

Savcılık sorgusunda film şirketindeki yapılanmaya ve senaryo süreçlerine ilişkin kritik sorulara cevap veren Karademir, "Eğer senaryoya FETÖ tarafından müdahale durumu varsa bu işi Pana Film ortağı Mehmet Canpolat, CEO Kürşat Ufuk ve Genel Koordinatör Mehmet Baş bilirler." ifadelerini kullandı.

BURAK ÖZBEK DETAYI

Sabah'ta yer alan habere göre dizi çekimleri sırasında yaşanan süreçleri anlatan Karademir, eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek ile tanışıklığını da anlattı. Karademir, "İstanbul'da emniyet müdürlüğü yaptığı için dizi çekimlerinde ve dekorasyon işlerinde ihtiyacımız olunca onu arıyorduk. O da bize yardımcı oluyordu. Örneğin dizi çekileceği bir sokakta sokağı kapatma işini hangi ilçedeyse o ilçenin müdürünü arayarak ayarlıyordu. Bazen ben olmadığım zamanlarda Tekin Yördem'e 'Bayram Özbek'i ara, ayarlasın' diyordum." ifadelerini kullandı.

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SENARYOYA YARDIM EDEN 'HAKİM'

Kurtlar Vadisi'nde çalışma sürecine de değinen Karademir şunları söyledi:

"1990'lı yılların sonunda Cemalettin Çoban'ın Beşiktaş Fulya'da bulunan evine gittim. Evinde Mehmet Baş, Pana Film prodüksiyoncusu Mevlana Yördem ve prodüksiyon işi yapan Muhit Kayaoğlu vardı. Senaristliği yapanlar içerisinde bulunan Cüneyt Aysan hakimlik mesleğini yaptığı dönemlerde Kızıltoprak'ta bulunan Pana Film'in ofisine geliyordu ve senaryoya yardım ediyordu.

"HERKES NECATİ'NİN YANINDA YER ALDI"

Ayrıca alt senaristliği de yapanlardan Mehmet Turgut ve Ahmet Turgut kardeşlerdir. Mehmet Turgut vefat etti, Ahmet Turgut da şu an yazarlık yapmaktadır. Mehmet, Raci ve Necati arasında sıkıntı olunca herkes Necati'nin yanında yer aldı ve Raci tek kaldı. Bize yansıtılan bu şekildeydi."

PLAKA SAHNESİNDEN SORUMLU 'CİCİ'

Plaka sahnelerine de değinen Karademir, "Onur Tan, Kurtlar Vadisi'nin yönetmenidir. Bildiğim kadarıyla 2010'dan itibaren çekilen tüm sahneler Onur Tan'ın yönetmenliğinde çekildi. Plaka sahnelerini ve dekor işlerini yapan sanat ekibidir. Sanat ekibinin başında da soy ismi 'Cici' olan erkek bir kişi vardı, ancak ismini hatırlayamadım." diye konuştu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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