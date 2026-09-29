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Sakarya’da okullar tatil mi? 29 Eylül Sakarya'da eğitim öğretim son durum

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Sakarya’da okullar tatil mi? 29 Eylül Sakarya'da eğitim öğretim son durum
Başlık ResmiSakarya’da okullar tatil mi? 29 Eylül Sakaryada eğitim öğretim son durum

Sakarya’da okulların tatil olup olmadığı, kent genelinde beklenen kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış nedeniyle öğrenci ve velilerin gündemine geldi. Meteoroloji’nin 29 Eylül Salı günü için yaptığı uyarının ardından eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği araştırılırken gözler Sakarya Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Eylül Salı günü Sakarya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Özellikle yüksek kesimlerde yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklenirken sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Uyarının 29 Eylül saat 00.00 ile 23.59 arasında geçerli olacağı bildirildi.

SAKARYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Eylül 2026 Salı sabahı itibarıyla Sakarya genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin Valilik tarafından açıklanmış il genelini kapsayan bir karar bulunmuyor. Sakarya Valiliği'nin resmi kanallarında kent genelinde eğitim öğretime ara verildiğine yönelik bir duyuruya rastlanmadı. Bu nedenle il genelinde yeni bir karar açıklanmadığı sürece dersler normal program doğrultusunda devam edecek.

Sakarya’da okullar tatil mi? 29 Eylül Sakaryada eğitim öğretim son durum
Başlık ResmiSakarya’da okullar tatil mi? 29 Eylül Sakaryada eğitim öğretim son durum

BUGÜN SAKARYA'DA OKUL VAR MI?

29 Eylül Salı günü Sakarya genelindeki okullarda eğitim öğretimin devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji tarafından çok kuvvetli yağış uyarısı yapılmış olsa da hava durumu uyarısı tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. Eğitime ara verilmesi halinde kararın Valilik, kaymakamlık veya ilgili eğitim birimleri tarafından ayrıca duyurulması gerekiyor.

Editör : İREM ÖZCAN
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