Şoför su içmek isteyince olanlar oldu! 25 ton mısır yola saçıldı
Amasya’da seyir halindeki tırda su içmek için su şişesini almaya çalışan sürücünün bir anlık dikkatsizliği kazaya sebep oldu. Kontrolden çıkan tır devrilirken, dorsede yüklü 25 ton mısır da yola savruldu.
Kahramanmaraş’tan yüklediği mısırları Samsun’a götürmek üzere yola çıkan tır, Amasya - Suluova karayolu Akören kavşağı civarında su içmek için su şişesini almaya çalışan sürücüsü Ekrem B.’nin bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak yan devrildi.
TONLARCA MISIR YOLA SAVRULDU
Dorsede yüklü 25 ton mısır yola savrularak trafiğin kapanmasına neden oldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, acil sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Savrulan binlerce mısır tanesi iş makinesi tarafından kıyıya sürüklendi. Tır ve dorsesi vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
"BİR ANLIK DALGINLIK BU KAZAYA SEBEP OLDU"
Yardım için gittiği müşterisi olan sürücüyle görüştüğünü anlatan Adnan Öksüz, "Su şişesini almaya çalıştığı esnada tırı kaydırdığını anlattı. Bir anlık dalgınlık bu kazaya sebep oldu. Bu mısır ise çok büyük emeklerle yetiştiriliyor" dedi.