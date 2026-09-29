Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Motovlogcu Dayı'dan acı haber! Sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman hayatını kaybetti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Motovlogcu Dayı'dan acı haber! Sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman hayatını kaybetti
Başlık ResmiMotovlogcu Dayıdan acı haber! Sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman hayatını kaybetti

Sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" adıyla tanınan motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman, İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaydet
|

Motosiklet dünyasının sosyal medyada tanınan isimlerinden Cumhur Kahraman hayatını kaybetti.

"Motovlogcu Dayı" adıyla bilinen Cumhur Kahraman, İzmir’in Dikili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kahraman’ın kullandığı motosiklete bir tırın çarptığı öğrenildi. Çarpışmanın ardından ağır yaralanan Kahraman, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kahraman, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cumhur Kahraman
Başlık ResmiCumhur Kahraman

MOTOSİKLET CAMİASININ TANINAN İSMİYDİ

Cumhur Kahraman, sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" adıyla özellikle motosiklet, trafik ve yol güvenliği üzerine hazırladığı videolarla biliniyordu.

YouTube kanalında motosiklet sürüşleri, trafik deneyimleri, motosiklet kullanıcılarının yaşadığı sorunlar ve çeşitli motosiklet içerikleri paylaşan Kahraman'ın kanalında binin üzerinde video yer alıyordu.

Kanalına ilişkin yakın tarihli verilere göre 'Motovlogcu Dayı'nın YouTube'da yaklaşık 41 bin 500 abonesi ve 35 milyonun üzerinde toplam görüntülenmesi bulunuyordu.

Cumhur Kahraman'ın Instagram'da ise 100 binden fazla takipçisi vardı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
POLİS KOYMAK YETMİYOR!
POLİS KOYMAK YETMİYOR!
Saldırıları önlemede uzmanından çarpıcı uyarı
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Doktor Tamer soruşturmanın kilit ismiydi
MİLLİLERİN KÂBUS GECESİ
MİLLİLERİN KÂBUS GECESİ
İtalya'ya farklı kaybettik, 2'de 0 çektik
36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
"YUHALANMAYI HAK ETTİK"
Vincenzo Montella'dan istifa cevabı
SİNCAR'DA DEVLETİN DÖNÜŞÜ
SİNCAR'DA DEVLETİN DÖNÜŞÜ
Terörsüz Türkiye'den Terörsüz Bölge'ye
ASENSIO SAHNEYE ÇIKIYOR
ASENSIO SAHNEYE ÇIKIYOR
İsmail Kartal'ın planı ortaya çıktı
FON KRİZİNE NET MESAJ
FON KRİZİNE NET MESAJ
'Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur'
3 AY SONRA YİNE AYNI KARAR!
3 AY SONRA YİNE AYNI KARAR!
Putin imzaladı, orduda dikkat çeken değişiklik
GENLE DE OYNAYACAK
GENLE DE OYNAYACAK
Yapay zekâ kısırlığa da çare oluyor!
29 GÜNDE 8 MAÇ!
29 GÜNDE 8 MAÇ!
Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür
SPK'DAN YENİ HAMLE
SPK'DAN YENİ HAMLE
Fon soruşturmasında 37 kişiye suç duyurusu
ŞAŞIRTAN SONUÇ!
ŞAŞIRTAN SONUÇ!
Filtre kahve mi, Türk kahvesi mi daha sağlıklı?
"KÖŞEYE SIKIŞIYORUZ"
Türkiye'nin hamlesi İsrail'i alarma geçirdi
SAHİLDE GİZEMLİ KÖPÜK
SAHİLDE GİZEMLİ KÖPÜK
Ekipler numune aldı, ilk sonuç çıktı
"HERKES 'NEDEN?' DİYE SORUYOR"
Ömer Rıza'dan Salah ve Trossard sözleri
TRUMP'TAN İRAN'A ŞARTLI TEKLİF
TRUMP'TAN İRAN'A ŞARTLI TEKLİF
Yaptırımları hafifletmek için tek bir talebi var
EYÜPSULTAN'DA SİLAH SESLERİ!
EYÜPSULTAN'DA SİLAH SESLERİ!
Namazda kavga çıktı, ortalık karıştı
HATASINI KABUL ETTİ!
HATASINI KABUL ETTİ!
Yapay zeka ajanı 48 bin dosyayı sildi
"ASLA TEKRARLANMAYACAK"
Hamaney'den ABD ve İsrail'e meydan okuma
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Barış Alper Yılmaz bu sezon hesabı açtı! İlk gol Milli Takım'da geldi
Barış Alper Yılmaz bu sezon hesabı açtı! İlk gol Milli Takım'da geldi
Kaydet
Putin imzayı attı! Rus ordusunda asker sayısı artırıldı
Putin imzayı attı! Rus ordusunda asker sayısı artırıldı
Kaydet
Kuzenlerin
Kuzenlerin "doğruluk mu, cesaret mi" oyunu hastanede bitti
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.