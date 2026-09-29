Motovlogcu Dayı'dan acı haber! Sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman hayatını kaybetti

Sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" adıyla tanınan motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman, İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Motosiklet dünyasının sosyal medyada tanınan isimlerinden Cumhur Kahraman hayatını kaybetti.

"Motovlogcu Dayı" adıyla bilinen Cumhur Kahraman, İzmir’in Dikili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kahraman’ın kullandığı motosiklete bir tırın çarptığı öğrenildi. Çarpışmanın ardından ağır yaralanan Kahraman, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kahraman, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cumhur Kahraman

MOTOSİKLET CAMİASININ TANINAN İSMİYDİ

Cumhur Kahraman, sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" adıyla özellikle motosiklet, trafik ve yol güvenliği üzerine hazırladığı videolarla biliniyordu.

YouTube kanalında motosiklet sürüşleri, trafik deneyimleri, motosiklet kullanıcılarının yaşadığı sorunlar ve çeşitli motosiklet içerikleri paylaşan Kahraman'ın kanalında binin üzerinde video yer alıyordu.

Kanalına ilişkin yakın tarihli verilere göre 'Motovlogcu Dayı'nın YouTube'da yaklaşık 41 bin 500 abonesi ve 35 milyonun üzerinde toplam görüntülenmesi bulunuyordu.

Cumhur Kahraman'ın Instagram'da ise 100 binden fazla takipçisi vardı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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