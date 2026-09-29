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Spor

Barış Alper Yılmaz bu sezon hesabı açtı! İlk gol Milli Takım'da geldi

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Barış Alper Yılmaz bu sezon hesabı açtı! İlk gol Milli Takım'da geldi
Başlık ResmiBarış Alper Yılmaz bu sezon hesabı açtı! İlk gol Milli Takımda geldi

Bu sezon kulüp ve Milli Takımla çıktığı resmi maçlarda ağları havalandıramayan Barış Alper Yılmaz sessizliğini bozdu. Yılmaz, İtalya maçında 47. dakikada ağları havalandırarak bu sezon ilk defa gol sevinci yaşadı.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşırken, millilerin tek golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Barış Alper Yılmaz bu sezon hesabı açtı! İlk gol Milli Takımda geldi
Başlık ResmiBarış Alper Yılmaz bu sezon hesabı açtı! İlk gol Milli Takımda geldi

MİLLİ FORMAYLA 6. GOL

Mücadelenin 47. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafından Oğuz Aydın’ın pasında arka direkte bulunan Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi. 26 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım’da 40. maçında 6. gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz'ın yerine 80. dakikada Deniz Gül oyuna dahil oldu.

Barış Alper Yılmaz bu sezon hesabı açtı! İlk gol Milli Takımda geldi
Başlık ResmiBarış Alper Yılmaz bu sezon hesabı açtı! İlk gol Milli Takımda geldi

BU SEZON İLK GOL

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray ve Milli Takım formasıyla çıktığı resmi maçlarda gol sevinci yaşayamamıştı. Milli oyuncu attığı golle kötü giden serisine de son vermiş oldu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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