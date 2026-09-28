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Fon soruşturmasında 37 kişi hakkında suç duyurusu

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Fon soruşturmasında 37 kişi hakkında suç duyurusu
Başlık ResmiFon soruşturmasında 37 kişi hakkında suç duyurusu

Fon soruşturması kapsamında 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma kapsamında ayrıca 39 kişi hakkında 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanırken, 24 kişinin lisansı iptal edildi.

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Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde yeni kararlar alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'nin (TRHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü incelemeyi tamamladı.

SPK'nın 28 Eylül 2026 tarihli ve 2026/66 sayılı haftalık bülteninde, inceleme sonucunda alınan idari ve cezai tedbirlere yer verildi.

Kurul, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen “Piyasa Dolandırıcılığı” fiiline aykırı eylemler nedeniyle 37 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SUÇ DUYURUSU LİSTESİ

İsimYaptırım Türü
Emre TEZMENSuç duyurusu
Emir Münir SARPYENERSuç duyurusu
Abdülkadir ÖZKANSuç duyurusu
Kerem ALKİNSuç duyurusu
Kadir BOYSuç duyurusu
Erdin ÖZELSuç duyurusu
Ethem Umut BEYTORUNSuç duyurusu
Emre ALKİNSuç duyurusu
Haldün Saffet İNALSuç duyurusu
Ecem Tuğçe AKÇAYSuç duyurusu
Bülent UYGUNSuç duyurusu
İbrahim BEKÇİSuç duyurusu
Okan UZUNOĞLUSuç duyurusu
Furkan AÇARSuç duyurusu
Mehmet Selim TUNÇBİLEKSuç duyurusu
Adem KARATEPESuç duyurusu
Rüstem KARAKAYASuç duyurusu
Ali CESURSuç duyurusu
Anıl TOKATSuç duyurusu
Mustafa Zeki KAYAHANSuç duyurusu
Sibel GÖKALPSuç duyurusu
Şemsihan KARACASuç duyurusu
Ömer ERYILMAZSuç duyurusu
Mehmet Nuri GÖKALPSuç duyurusu
Neda SOYDANSuç duyurusu
Ayşe Seher AYDINSuç duyurusu
Enes YAZICISuç duyurusu
Feryal KÖKERSuç duyurusu
Müjdat EDESuç duyurusu
Nilgül SARIÇALISuç duyurusu
Oğuzhan ÖZERKAYASuç duyurusu
Onur GÖĞEBAKANSuç duyurusu
Orçun Berkay KAYASuç duyurusu
Ahmet ÖZCANSuç duyurusu
Halil İbrahim EGESuç duyurusu
Muhammed YARIZSuç duyurusu
Sezai BEKGÖZSuç duyurusu


YAPTIRIM VE İŞLEM YASAKLARI

Ad-Soyad / Ünvanİşlem Yasağı Süresi
Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ2 yıl
Tera Portföy Yönetimi AŞ2 yıl
Emre TEZMEN2 yıl
Emir Münir SARPYENER2 yıl
Abdülkadir ÖZKAN2 yıl
Kerem ALKİN2 yıl
Kadir BOY2 yıl
Erdin ÖZEL2 yıl
Ethem Umut BEYTORUN2 yıl
Emre ALKİN2 yıl
Haldün Saffet İNAL2 yıl
Ecem Tuğçe AKÇAY2 yıl
Bülent UYGUN2 yıl
İbrahim BEKÇİ2 yıl
Okan UZUNOĞLU2 yıl
Furkan AÇAR2 yıl
Mehmet Selim TUNÇBİLEK2 yıl
Adem KARATEPE2 yıl
Rüstem KARAKAYA2 yıl
Ali CESUR2 yıl
Anıl TOKAT2 yıl
Mustafa Zeki KAYAHAN2 yıl
Sibel GÖKALP2 yıl
Şemsihan KARACA2 yıl
Ömer ERYILMAZ2 yıl
Mehmet Nuri GÖKALP2 yıl
Neda SOYDAN2 yıl
Ayşe Seher AYDIN2 yıl
Enes YAZICI2 yıl
Feryal KÖKER2 yıl
Müjdat EDE2 yıl
Nilgül SARIÇALI2 yıl
Oğuzhan ÖZERKAYA2 yıl
Onur GÖĞEBAKAN2 yıl
Orçun Berkay KAYA2 yıl
Ahmet ÖZCAN2 yıl
Halil İbrahim EGE2 yıl
Muhammed YAR


LİSANSI İPTAL EDİLENLER

Lisansları İptal Edilen ŞahısLisans İptal Süresi
Emir Münir SARPYENERİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ethem Umut BEYTORUNİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ecem Tuğçe AKÇAYİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Bülent UYGUNİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
İbrahim BEKÇİİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Okan UZUNOĞLUİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Furkan AÇARİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Mehmet Selim TUNÇBİLEKİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Adem KARATEPEİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ali CESURİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Anıl TOKATİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Mustafa Zeki KAYAHANİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ömer ERYILMAZİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Mehmet Nuri GÖKALPİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ayşe Seher AYDINİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Enes YAZICIİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Feryal KÖKERİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Müjdat EDEİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Nilgül SARIÇALIİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Oğuzhan ÖZERKAYAİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Onur GÖĞEBAKANİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Orçun Berkay KAYAİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ahmet ÖZCANİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Sezai BEKGÖZİşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar


Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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