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Dünya

Nepal’de sel sonrası korkunç manzara: Toprak çöktü, evler gömüldü

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Nepal’de 24 Eylül’den bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin birçok bölgesinde sel ve heyelanlara yol açtı. Yetkililer, 77 bölgenin 49’unda ani sel riskinin bulunduğunu açıklarken, yağış kaynaklı afetlerde en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde evlerin, aniden çöken toprağın altında kaldığı görüldü.

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Nepal’de günlerdir devam eden şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu, ülkenin 77 bölgesinden 49’unda ani sel baskını ihtimaline karşı alarm durumuna geçildiğini açıkladı.

EN AZ 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan 28 Eylül itibarıyla yağışların yol açtığı afetlerde en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Özellikle nehir kenarları ve tepelik bölgelerde yaşayanlara dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısı yapıldı.

Nepal’de sel sonrası korkunç manzara: Toprak çöktü, evler gömüldü
Başlık ResmiNepal’de sel sonrası korkunç manzara: Toprak çöktü, evler gömüldü

EVLER TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Şiddetli yağışların neden olduğu heyelanlardan biri Lalitpur kentindeki Dhapakhel bölgesinde meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir evin büyük bölümü toprak altında kalırken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde toprağın yerleşim alanına doğru kaydığı anlar görüldü.

Nepal’de sel sonrası korkunç manzara: Toprak çöktü, evler gömüldü
Başlık ResmiNepal’de sel sonrası korkunç manzara: Toprak çöktü, evler gömüldü

ŞİDDETLİ YAĞIŞ ENERJİ ALTYAPISINI DA VURDU

Öte yandan yağışlar ülkenin enerji altyapısını da etkiledi. Manang, Mustang, Myagdi ve Baglung bölgelerinde elektrik tedarikinin tamamen kesildiği, ekiplerin yeniden enerji sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Su Kaynakları ve Enerji Bakanı Biraj Bhakta Shrestha, Rahuganga Nehri’nin taşması sonucu 40 megavatlık bir hidroelektrik santralinin yapısının ve enerji iletim hattındaki bazı direklerin zarar gördüğünü açıkladı.

Nepal’de sel sonrası korkunç manzara: Toprak çöktü, evler gömüldü
Başlık ResmiNepal’de sel sonrası korkunç manzara: Toprak çöktü, evler gömüldü

2 DAĞCININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Nepal’in kuzeyindeki Manang bölgesinde ise ayrı bir olay yaşandı. Himlung Himal zirvesinin ana kampına dün sabah saatlerinde çığ düştü. Dağcı ekibinden en az 8 kişinin kayıp olduğu kaydedildi. Yetkililer, olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Elverişsiz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları durma noktasına gelirken deneyimli dağcılardan oluşan bir kurtarma ekibi, helikopterle Nepal'in başkenti Katmandu'dan hızla bölgeye sevk edildi.

Nepal’de sel sonrası korkunç manzara: Toprak çöktü, evler gömüldü
Başlık ResmiNepal’de sel sonrası korkunç manzara: Toprak çöktü, evler gömüldü

HİNDİSTAN'DA DA BİLANÇO ARTIYOR

Öte yandan şiddetli yağışlar Hindistan'ı da vurdu. Afet Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Uttar Pradesh eyaletinde şiddetli yağmurların yol açtığı sellerde can kaybının 81'e yükseldiği açıklandı.

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Tayland'ı sel vurdu! 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi, can kayıpları var
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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