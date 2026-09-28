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KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek yurt sonuçları ekranı

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KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek yurt sonuçları ekranı
Başlık ResmiKYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek yurt sonuçları ekranı

KYK yedek yurt sonuçları, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yurt başvurusunda bulunup yedek sırada kalan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sürdürülen yerleştirme sürecinde öğrenciler güncel yedek sıralarını ve yeni yerleştirme sonuç ekranını takip ediyor.

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KYK yedek yurt sonuçları, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yurt başvurusunda bulunup yedek sırada kalan öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda yerleştirme süreci devam ederken, öğrenciler yedek sıralarının ne zaman güncelleneceğini ve sonuçların hangi ekran üzerinden öğrenileceğini araştırıyor.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 28 Eylül tarihli KYK yedek yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. Yurt başvuru ekranında yedek sırada görünen öğrenciler için yerleştirmeler tek seferde tamamlanmıyor. Boşalan kontenjanlara göre Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde yeni sonuçlar duyuruluyor. Bu nedenle 28 Eylül'de yurda yerleşemeyen öğrencilerin sonraki yedek yerleştirme duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek yurt sonuçları ekranı
Başlık ResmiKYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek yurt sonuçları ekranı

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK yedek yurt sonuçları e-Devlet'teki GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama hizmeti üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra güncel yerleştirme durumlarını, yedek sıralarını ve yurda yerleşip yerleşmediklerini kontrol edebiliyor.

KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek yurt sonuçları ekranı
Başlık ResmiKYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek yurt sonuçları ekranı

Başvuru ekranında halen “yedek” ibaresi bulunan öğrencilerin ayrıca yeni bir yurt başvurusu yapması gerekmiyor. Bakanlığın açıkladığı yeni yedek yerleştirme sonuçlarını takip etmeleri yeterli oluyor. Yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin ise duyuruda belirtilen süre içinde kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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