Tırın çarptığı araç dümdüz oldu! 2 kadın feci şekilde hayatını kaybetti

Eskişehir'de tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kadın hayatını kaybetti. Aracın arka tarafı tamamen parçalanırken cenazelerin çıkarılması için savcı bekleniyor.

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Eskişehir - Ankara kara yolu üzerinde, Beylikova sapağı yakınlarında edinilen bilgilere göre, bir tırın henüz bilinmeyen sebeple arkadan çarptığı otomobilin içerisinde bulunan 2 kadın şahıs hayatını kaybetti.

ARACIN ARKASI PARÇALANDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arka tarafı tamamen parçalandığı belirtilen Tofaş marka otomobilin içerisinde sıkışan cenazelerin çıkarılması için savcının beklendiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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