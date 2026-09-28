Netflix’in yeni yerli yapımı Seni Tanıyorum, psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Başrollerinde Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay’ın yer aldığı dizi, bir ailenin hayatına giren gizemli bir bakıcının ardından yaşanan değişimleri merkezine alıyor. Yayınlanmasının ardından ise ''Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı?'' sorusu gündeme gelirken Seni Tanıyorum 2. sezon tarihi de merak konusu oldu.

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17 Eylül 2026 tarihinde Netflix’te izleyici karşısına çıkan Seni Tanıyorum dizisi büyük bir ilgi gördü. Psikoloji temalı konusu ile izleyenleri ekrana kitleyen dizinin yeni sezonu için meraklı bekleyiş şimdiden başladı. Peki, Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? Seni Tanıyorum 2. sezon gelecek mi?

Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? 2. sezon tarihi araştırılmaya başlandı!

SENİ TANIYORUM KAÇ BÖLÜM, 9. BÖLÜM VAR MI?

Seni Tanıyorum dizisinin ilk sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor. İlk sezon için 9. bölüm yayınlanmayacak. Netflix'te 17 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan dizinin yeni sezonu heyecanlşa bekleniyor.

Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? 2. sezon tarihi araştırılmaya başlandı!

SENİ TANIYORUM 2. SEZON GELECEK Mİ?

Seni Tanıyorum dizisinin 2. sezonu için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlk sezonun ardından dizinin devam edip etmeyeceği Netflix tarafından açıklanacak.

Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? 2. sezon tarihi araştırılmaya başlandı!

SENİ TANIYORUM OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Seni Tanıyorum dizisinin başrollerinde Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay yer alıyor. Elçin Sangu dizide Funda karakterini, Melis Sezen Nazlı karakterini, Ozan Dolunay ise İlker karakterini canlandırıyor. Kadroda ayrıca Cemal Hünal ve Efe Taşdelen de bulunuyor. Cemal Hünal'ın karakteri Kemal, Efe Taşdelen'in karakteri ise Emre olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Dizinin yönetmenliğini Mert Baykal üstlenirken senaryosu Tuğba Doğan tarafından kaleme alındı.

Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? 2. sezon tarihi araştırılmaya başlandı!

SENİ TANIYORUM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Seni Tanıyorum, doğum yaptıktan sonra sanat hayatına ara veren Funda'nın yeniden mesleğine dönme çabasını konu alıyor. Funda, bu süreçte bebeğinin bakımı için Nazlı isimli genç bir kadınla anlaşır. Ancak Nazlı'nın aileye katılmasıyla Funda ve eşi İlker'in hayatında beklenmedik değişiklikler yaşanmaya başlar. Gizemli bakıcının davranışları, aile içerisindeki güven duygusunu zamanla sarsar.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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