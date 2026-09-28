Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? 2. sezon tarihi araştırılmaya başlandı!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? 2. sezon tarihi araştırılmaya başlandı!
Başlık ResmiSeni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı

Netflix’in yeni yerli yapımı Seni Tanıyorum, psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Başrollerinde Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay’ın yer aldığı dizi, bir ailenin hayatına giren gizemli bir bakıcının ardından yaşanan değişimleri merkezine alıyor. Yayınlanmasının ardından ise ''Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı?'' sorusu gündeme gelirken Seni Tanıyorum 2. sezon tarihi de merak konusu oldu.

Kaydet
|

17 Eylül 2026 tarihinde Netflix’te izleyici karşısına çıkan Seni Tanıyorum dizisi büyük bir ilgi gördü. Psikoloji temalı konusu ile izleyenleri ekrana kitleyen dizinin yeni sezonu için meraklı bekleyiş şimdiden başladı. Peki, Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? Seni Tanıyorum 2. sezon gelecek mi?

Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? 2. sezon tarihi araştırılmaya başlandı!
Başlık ResmiSeni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? 2. sezon tarihi araştırılmaya başlandı!

SENİ TANIYORUM KAÇ BÖLÜM, 9. BÖLÜM VAR MI?

Seni Tanıyorum dizisinin ilk sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor. İlk sezon için 9. bölüm yayınlanmayacak. Netflix'te 17 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan dizinin yeni sezonu heyecanlşa bekleniyor.

Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? 2. sezon tarihi araştırılmaya başlandı!
Başlık ResmiSeni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? 2. sezon tarihi araştırılmaya başlandı!

SENİ TANIYORUM 2. SEZON GELECEK Mİ?

Seni Tanıyorum dizisinin 2. sezonu için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlk sezonun ardından dizinin devam edip etmeyeceği Netflix tarafından açıklanacak.

Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? 2. sezon tarihi araştırılmaya başlandı!
Başlık ResmiSeni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? 2. sezon tarihi araştırılmaya başlandı!

SENİ TANIYORUM OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Seni Tanıyorum dizisinin başrollerinde Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay yer alıyor. Elçin Sangu dizide Funda karakterini, Melis Sezen Nazlı karakterini, Ozan Dolunay ise İlker karakterini canlandırıyor. Kadroda ayrıca Cemal Hünal ve Efe Taşdelen de bulunuyor. Cemal Hünal'ın karakteri Kemal, Efe Taşdelen'in karakteri ise Emre olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Dizinin yönetmenliğini Mert Baykal üstlenirken senaryosu Tuğba Doğan tarafından kaleme alındı.

Seni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? 2. sezon tarihi araştırılmaya başlandı!
Başlık ResmiSeni Tanıyorum kaç bölüm, 9. bölüm var mı? 2. sezon tarihi araştırılmaya başlandı!

SENİ TANIYORUM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Seni Tanıyorum, doğum yaptıktan sonra sanat hayatına ara veren Funda'nın yeniden mesleğine dönme çabasını konu alıyor. Funda, bu süreçte bebeğinin bakımı için Nazlı isimli genç bir kadınla anlaşır. Ancak Nazlı'nın aileye katılmasıyla Funda ve eşi İlker'in hayatında beklenmedik değişiklikler yaşanmaya başlar. Gizemli bakıcının davranışları, aile içerisindeki güven duygusunu zamanla sarsar.

İLGİLİ HABERLER
Yeraltı yeni sezon tarihi! 2. sezon ne zaman başlayacak?
HABERLER
Yeraltı yeni sezon tarihi! 2. sezon ne zaman başlayacak?
Anne Yarısı oyuncu kadrosu! İşte karakterler ve oyuncular
HABERLER
Anne Yarısı oyuncu kadrosu! İşte karakterler ve oyuncular
Tuzlu Kahve 4. bölüm neden yok, YouTube
HABERLER
Tuzlu Kahve 4. bölüm neden yok, YouTube'a ne zaman yüklenecek? Tuzlu Kahve yeni bölüm nereden izlenir?
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
CHP’li eski vekilin kardeşi adına 3,1 milyar TL çıkış
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
Fon soruşturmasında yeni gelişme
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
Tasfiye edilen fonlarda parası kalanlar dikkat!
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
Otobüs şoförüne 30 yıl hapis cezası verildi
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
Altın neden düşüyor? İşte 3 sebep
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
Leao'dan Süper Lig ve Galatasaray itirafı
HİROŞİMA'YI 16'YA KATLADI
HİROŞİMA'YI 16'YA KATLADI
İsrail, Gazze’yi haritadan sildi! Yıkımın boyutu korkunç
KIZ ÖĞRENCİ TÜFEKLE GELDİ!
KIZ ÖĞRENCİ TÜFEKLE GELDİ!
Öğretmenler ve veliler son anda fark etti
DUVARDAN 178 MİLYON LİRA ÇIKTI
DUVARDAN 178 MİLYON LİRA ÇIKTI
Polis kovayla taşımak zorunda kaldı
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Peş peşe uyarı! Yağışlar kuvvetlenecek
'LÜTFEN YALANLA'
'LÜTFEN YALANLA'
Netanyahu, 7 Ekim için BAE liderine yalvardı!
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi Mancini'yi uyardı
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
Fon yatırımcılarının parası ne olacak?
'GERÇEK DOSTLARIMIZI GÖRÜN'
'GERÇEK DOSTLARIMIZI GÖRÜN'
Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macron'a ders verdi
HAALAND İLE KIYASLADI
HAALAND İLE KIYASLADI
Jesus, Galatasaraylı yıldızı göklere çıkardı
DÜĞÜNE ÜNLÜLER AKIN ETTİ
DÜĞÜNE ÜNLÜLER AKIN ETTİ
Trump'ın eski avukatı Çorumlu milyarderle evlendi!
TÜRKİYE'DEN ŞİKAYET VE CEZA
TÜRKİYE'DEN ŞİKAYET VE CEZA
Milli yıldızın maaşını Yıldırım duyurdu
548 BİN RANDEVU ÇÖPE GİTTİ!
548 BİN RANDEVU ÇÖPE GİTTİ!
Muayene olmak isteyen binlerce kişi sırada bekledi
ROTA İFŞA OLDU
ROTA İFŞA OLDU
ABD'nin F-35 parçaları Çin'in eline nasıl geçti?
BENZİN VE MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
BENZİN VE MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Biri 12,5 lira, diğeri 3,60 lira artacak
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
8-0 sonrası istifa etti, yeni adresi belli oluyor: Anlaşma sağlandı
8-0 sonrası istifa etti, yeni takımı ile anlaşma tamam
Kaydet
Fon soruşturmasında Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı teslim oldu
Fon soruşturmasında Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı teslim oldu
Kaydet
Deniz Göktaş tahliye edildi
Deniz Göktaş tahliye edildi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.