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KYK ek yurt başvurularında son durum! Ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

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KYK ek yurt başvurularında son durum! Ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurtlarında ilk yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından ek yurt başvuru süreci merak konusu oldu. Üniversite öğrencilerine barınma olanağı sağlayan KYK yurtlarına başvurmak isteyen adaylar, ilan edilecek takvime odaklandı. Peki, KYK ek yurt başvurularında son durum ne? Ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

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Üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin gündeminde KYK (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) ek yurt başvuru süreci var. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklamasına göre 2026-2027 döneminin ilk yurt başvuruları kısa bir süre önce ilan edilmişti.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

İlk yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt yaptırmayan öğrencilerden kalan boş kontenjanlar için ek yurt başvuruları açılacak. Bu süreçte, ek yerleştirmeyle üniversiteye kabul edilen adaylar da yurt başvurusunda bulunabilecek. Geçen yıl ek kontenjan kapsamında yurt başvuruları 15-17 Ekim 2025 tarihlerinde alınmıştı. Benzer şekilde 2026-2027 dönemi KYK ek yurt başvurularının ekim ayı ortasında başlaması bekleniyor.

KYK ek yurt başvurularında son durum! Ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiKYK ek yurt başvurularında son durum! Ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin, e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK ek yurt başvurularında son durum! Ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiKYK ek yurt başvurularında son durum! Ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Başvuru süresince yatay ve dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen, lisansüstü (Yüksek lisans, doktora), normal öğrenim süresi içinde öğrenimlerini tamamlayamayan ve bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler de yurt başvurusunda bulunabilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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