Aziz Yıldırım, Talisca konusuna açıklık getirdi

Süper Lig'deki Gaziantep FK maçı öncesinde Diyarbakır’da çeşitli ziyaretlerde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, transferde nokta atışı yapmaya çalıştıklarını ve gidecek oyuncuları teknik heyetin raporu doğrultusunda belirlediklerini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Diyarbakır Fenerbahçeliler Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen öğle yemeğinin sonrasında taraftarlarla bir araya geldi.

"TRANSFERDE NOKTA ATIŞI YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Aziz Yıldırım, "Biz transferlerin hepsinde nokta atışı yapmaya çalıştık. Giden oyuncularla ilgili de teknik heyetin tespitleri ve raporu doğrultusunda karar verdik ve onları gönderdik" sözlerini kullandı.

BAŞKANA ÖZEL HEDİYE

Diyarbakır ziyaretinde Aziz Yıldırım’a güvercin hediye edildi. Güvercin sevgisiyle tanınan sarı lacivertli başkan, hediyesini önce Gaziantep deplasmanına, ardından da İstanbul’a yanında götürdü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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