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Dünya

Trump'ın oğlunun düğününü Rus oligark yapmış! Çift iddiaları doğruladı

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Trump'ın oğlunun düğününü Rus oligark yapmış! Çift iddiaları doğruladı

ABD basını, Başkan Donald Trump'ın oğlunun Ruslarla yakın ilişkisi bulunduğunu iddia etti. Donald Trump Jr. ile eşi Bettina Trump'ın dört ay önceki görkemli düğünün masraflarının Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'e yakın bir oligark tarafından karşılandığı aktarıldı. Bu haberi doğrulayan çift "Bu sadece bir düğün hediyesiydi" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, mayıs ayında dünya evine girdi. Donald Trump Jr. ile Bettina Trump çiftinin düğünüyle ilgili ise önemli bir iddia ortaya atıldı. Kutlamaların bir bölümünün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus oligark Umar Kremlev tarafından finanse edildiği ileri sürüldü.

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"KREMLEV'E TEŞEKKÜR EDERİZ"

Ülke gündemine damga vuran bu söylentilere ikiliden cevap geldi. Bettina Trump'ın, sosyal medya hesabından eşiyle ortak imzayla paylaştığı açıklamada "Kremlev yakın dostumuz. Düğünden sonra düzenlenen iki gecelik kutlamalara ev sahipliği yaptı" dedi. Kremlev'in desteğini "olağanüstü cömert bir düğün hediyesi" olduğunu savunan Trump çifti "Bunun için o zaman da minnettardık, bugün de öyleyiz. Dostluk siyasi bir motivasyon gerektirmez. Cömertlik de otomatik olarak bir gündem taşımaz. Bazen bir düğün hediyesi yalnızca bir düğün hediyesidir" ifadelerini kullandı. Kâr amacı gütmeyen araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica ise yayımladığı haberinde, Kremlev'in üç gün süren kutlamalar için yüz binlerce dolarlık masrafı karşıladığını öne sürdü.

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OĞUL TRUMP'IN RUS DOSTLARI ÇOK!

Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı olan Umar Kremlev, kısa süre önce Putin tarafından "Dostluk Nişanı" ile ödüllendirilmişti. Donald Trump Jr. daha önce de Rusya bağlantıları sebebiyle kamuoyunun gündemine gelmişti. 2016'daki başkanlık seçimleri sırasında Trump Jr.'ın Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile New York'taki Trump Tower'da yaptığı görüşme, ABD Başkanı'nın seçim kampanyasının Rusya'nın seçimlere müdahale girişimleriyle koordinasyon içinde olup olmadığını araştıran federal ve kongre soruşturmalarının odak noktalarından biri olmuştu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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