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Dünya

Hint basınında skandal Türkiye hesabı! "Bakü'yü Ankara'dan uzaklaştırmak istiyoruz"

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Hint basınında skandal Türkiye hesabı!

Hindistan merkezli NDTV'de yayımlanan skandal bir analiz, Yeni Delhi'nin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki demirden kardeşliği hedef alan beyhude çabalarını bir kez daha açığa vurdu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bişkek'teki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeyi fırsat bilen kıdemli gazeteci Bhaduri, kaleme aldığı yazıda adeta akıl tutulması yaşadı.

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Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Hindistan Başbakanı Modi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Bişkek'teki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşme Hint basınında Türkiye eksenli bir analize konu oldu.

NDTV'de gazeteci Bhaduri imzasıyla yayımlanan görüş yazısında, Azerbaycan-Hindistan ilişkilerindeki son gelişmeler ele alınırken Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine geniş yer ayrıldı.

Hint basınında skandal Türkiye hesabı! Baküyü Ankaradan uzaklaştırmak istiyoruz
Başlık ResmiHint basınında skandal Türkiye hesabı! Baküyü Ankaradan uzaklaştırmak istiyoruz

HİNT BASININDA TÜRKİYE HESABI

Yazının ilerleyen bölümünde ise Hindistan'ın Ankara-Bakü hattına ilişkin hesabı açıkça dile getirildi.

Yazıda şu değerlendirmeye yer verildi:

Türkiye'nin Hindistan için giderek artan bir stratejik tehdit haline gelmesiyle Hindistan, bu durumu kesinlikle kendi lehine kullanmaya çalışacak ve belki de Bakü'yü Türkiye'nin kucağından uzaklaştırmaya çalışacaktır.

Azerbaycan'ın Hindistan açısından ticari önemine de işaret edilen analizde, Bakü'nün Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru üzerinden Yeni Delhi'nin Avrasya'daki bağlantı hedeflerinde önemli bir konuma sahip olduğu iddia edildi.

Hint basınında skandal Türkiye hesabı! Baküyü Ankaradan uzaklaştırmak istiyoruz
Başlık ResmiHint basınında skandal Türkiye hesabı! Baküyü Ankaradan uzaklaştırmak istiyoruz

"TEK MİLLET, İKİ DEVLET" İLİŞKİSİNİ HEDEF ALDILAR

Yazıda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "Tek Millet, İki Devlet" anlayışı da ayrıca ele alındı. Azerbaycan'ın Ermenistan ile yürüttüğü barış süreci ve Türkiye-Ermenistan normalleşmesi üzerinden Ankara-Bakü ilişkilerinde ayrışma yaşanabileceği öne sürüldü.

Hint basınında skandal Türkiye hesabı! Baküyü Ankaradan uzaklaştırmak istiyoruz
Başlık ResmiHint basınında skandal Türkiye hesabı! Baküyü Ankaradan uzaklaştırmak istiyoruz

Azerbaycan'ın Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'ndaki stratejik önemini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışan Yeni Delhi, Bakü-Pakistan yakınlığından duyduğu rahatsızlığı da gizleyemedi. Azerbaycan'ın Keşmir meselesinde İslamabad'a verdiği desteği, Pakistan'a uzanan kardeş elini ve Ermenistan'a satılan Hint silahlarına gösterilen haklı tepkiyi hazmedemeyen Hint medyası, Bişkek'teki görüşmeyi teselli ikramiyesi olarak sunmaya çalıştı.

Buna karşılık Modi-Aliyev görüşmesi, Yeni Delhi ile Bakü arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmeye çalışıldığının işareti olarak değerlendirildi.

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