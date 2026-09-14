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Adalar’da belediye başkan vekili de istifa etti! Seçim için tarih verildi

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Adalar’da belediye başkan vekili de istifa etti! Seçim için tarih verildi

Görevden uzaklaştırılan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın yerine seçilen Medine Pamuk, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrıldı. Adalar Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere 21 Eylül Pazartesi günü toplanacak.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın yerine seçilen Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk görevini bıraktı. Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek sunduğu 14 Eylül 2026 tarihli istifa dilekçesinin Valiliğe intikal etmesinin ardından yeni süreç başlatıldı.

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YENİ BAŞKAN VEKİLİ 21 EYLÜL’DE SEÇİLECEK

Valilikçe yapılan değerlendirme sonucunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince Adalar İlçe Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.00’da toplanması kararlaştırıldı.

Medine Pamuk
Başlık ResmiMedine Pamuk

AKPOLAT’IN YERİNE HAZİRAN AYINDA SEÇİLMİŞTİ

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 23 Haziran tarihli kararıyla tutuklanmış, aynı gün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişme üzerine 27 Haziran tarihinde yapılan meclis seçiminde Medine Pamuk belediye başkan vekili seçilmişti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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