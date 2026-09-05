İki parti arasındaki üye avı hız kazandı! CHP’deki istifalar 700 bin seviyesinde kaldı

CHP’den ayrılanların ardından Yeni Parti’de üye hareketliliği hız kazandı. Parti yönetimi, 700 binden fazla üyelik formu dağıtıldığını belirtirken, kasım ayındaki kurultaya 1 milyon üyeyi aşarak girme hedefini açıkladı.

Yeni Parti ile CHP arasında rekabetin yaşandığı alanların biri de üye sayısı. CHP’den istifa edenlerin sayısı 700 bin seviyesinde kalırken, Yeni Parti’nin üye sayısı 600 bini aştı. Yeni Parti kurmayları, kasım ayının ortasında yapmayı planladıkları kurultaya 1 milyon üyeyi aşmış şekilde girmeyi hedeflediklerini söyledi.

700 BİNİN ÜZERİNDE ÜYELİK FORMU DAĞITILDI

Üye hareketliliğinin önümüzdeki haftalarda daha da artmasını beklediklerini belirten kurmaylar, bugüne kadar 700 binin üzerinde üyelik formu dağıttıklarını, bunların ne kadarının üyeliğe dönüştüğünün ise henüz netleşmediğini ifade etti. CHP’de üyeliklerin büyük bölümünün manuel yöntemlerle gerçekleştirildiğine dikkat çeken parti kaynakları, istifa eden CHP’lilerin önemli bir bölümünün de bu yöntemle Yeni Parti’ye geçmesinin beklendiğini kaydetti.

EKİM AYINA KADAR ÜYE OLANLAR OY KULLANABİLECEK

Öte yandan, Yeni Parti’de kongre takvimi de işlemeye devam ediyor. Üye listeleri askıya çıkarılırken, 26 Eylül’de üyelerin ilçe başkanlarını seçmesi planlanıyor. Üyelerin il başkanları ve genel başkan seçimlerinde de doğrudan oy kullanabilmesi için formül üzerinde çalışan Yeni Parti, 17-18 Ekim’de il kongrelerini gerçekleştirecek. Eylül ayında üye olanlar il başkanlığı seçimlerinde, ekim ayının sonuna kadar üye olanlar ise genel başkanlık seçiminde oy kullanabilecek.

ÜYE VERİLERİ GÖTÜRÜLDÜ İDDİASINA CEVAP

CHP’nin yaklaşık 2 milyon üyesine ait verilerin Yeni Parti tarafından götürüldüğü iddiası da tartışılmaya devam ediyor. Bu iddiayı kesin bir dille reddeden Yeni Parti kurmayları, CHP yönetimine çağrıda bulunarak, “Bir tane örnek versinler, CHP’li biri çıkıp ispatlasın o zaman” dedi.



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