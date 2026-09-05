Tesla’nın sürücüsüz taksi modeli Cybercab, Austin’de yolcu taşımaya başladı. Direksiyon ve pedalların bulunmadığı araçlardan 45’i şimdilik hizmet verirken, Tesla’nın filoyu büyütüp robotaksiyi farklı kentlere taşıması bekleniyor.

Tesla’nın uzun süredir geliştirdiği sürücüsüz taksi modeli Cybercab, ABD’de Teksas eyaletinin başkenti Austin’de hizmet vermeye başladı. Şimdilik 45 Cybercab aktif olarak yolcu taşırken, Tesla’nın önümüzdeki aylarda filoya yüzlerce yeni araç ekleyerek hizmeti farklı kentlere de yayması bekleniyor.

Direksiyonsuz yolculuk başladı! Tesla’nın robotaksisi yollara indi

DİREKSİYON VE PEDALI YOK

Cybercab’in Tesla’nın mevcut modellerinden en büyük farkı, sürücünün aracı kontrol etmesini sağlayan geleneksel donanımlara sahip olmaması. Yani robotakside direksiyon ve pedal bulunmuyor. Aracın otonom sürüş sistemi, çevresini izleyen 9 kamerayla çalışırken kabin içindeki yolcuların tespit edilmesi için ayrıca bir radar sistemi kullanılıyor.

Direksiyonsuz yolculuk başladı! Tesla’nın robotaksisi yollara indi

Cybercab’de AI4.5 otonom sürüş bilgisayarı yer alırken frenleme sistemi ise tamamen elektronik olarak çalışıyor ve araçta brake-by-wire teknolojisi kullanılıyor. Şirket, modeli bireysel müşterilere satmak yerine ağırlıklı olarak filo kullanımına sunmayı planlıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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