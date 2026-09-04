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Dünya

Almanya’da sabotaj alarmı! Evinden patlayıcı çıktı, özel harekattan kaçtı

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Almanya’da sabotaj alarmı! Evinden patlayıcı çıktı, özel harekattan kaçtı

Almanya’da elektrik şebekesine yönelik sabotajlardan şüphelenilen 48 yaşındaki kişinin evinde patlayıcı yapımında kullanılan maddeler bulundu. Özel Harekat ekiplerinin aracında arama yaptığı şüpheli, operasyon sırasında yaya olarak kaçtı.

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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde, elektrik şebekesine yönelik çok sayıda sabotaj gerçekleştirdiğinden şüphelenilen 48 yaşındaki kişinin aracına Özel Harekat Timi (SEK) tarafından operasyon düzenlendi. Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, şüphelinin aracının Düren yakınlarındaki ormanlık alanda park halinde bulunduğunu açıkladı.

Almanya’da sabotaj alarmı! Evinden patlayıcı çıktı, özel harekattan kaçtı
Başlık ResmiAlmanya’da sabotaj alarmı! Evinden patlayıcı çıktı, özel harekattan kaçtı

Enerji hatlarına sabotaj düzenlediğinden şüphelenilen kişinin aracında SEK ekiplerince arama yapıldığını belirten Reul, operasyon sırasında araçta bulunmayan şüphelinin yaya olarak kaçtığını ve yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

EVİNDEN PATLAYICI MADDELER ÇIKTI

Reul, şüphelinin Gevelsberg kentindeki evinde gerçekleştirilen aramalarda patlayıcı yapımında kullanılan potasyum nitrat ve potasyum perklorat ele geçirildiğini kaydetti.

ŞEBEKEYE YÖNELİK SABOTAJLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Almanya genelinde hafta başından bu yana elektrik arzını hedef alan en az iki sabotaj girişimi endişeye neden oldu. Köln ile Düsseldorf arasındaki Dormagen'de bulunan bir trafo merkezinde, füze fırlatma mekanizması olabileceğinden şüphelenilen bir nesne bulundu.

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MEKTUPLARDA YENİ HEDEFLER GÖSTERİLDİ

Aranan şüpheli tarafından yazıldığı belirlenen iki mektupta, daha önce Brandenburg ve Kuzey Ren-Vestfalya'daki elektrik şebekelerine yönelik saldırılar üstlenildi. Mektuplarda Aachen yakınlarındaki Weisweiler güç santrali ile Eschweiler'deki trafo merkezi ise yeni hedefler olarak gösterildi.

Almanya’da sabotaj alarmı! Evinden patlayıcı çıktı, özel harekattan kaçtı
Başlık ResmiAlmanya’da sabotaj alarmı! Evinden patlayıcı çıktı, özel harekattan kaçtı

TRAFO MERKEZLERİNDE FIRLATMA RAMPALARI BULUNDU

Brandenburg eyaletindeki Turnow-Preilack trafo merkezi ile Bergheim'daki başka bir istasyonda fırlatma rampaları ve 20'den fazla piroteknik havai fişek ele geçirildi.

Polisin bölgedeki geniş çaplı arama ve soruşturması devam ediyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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