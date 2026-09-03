Almanya'daki patlayıcı yüklü İHA girişiminin ardından Avrupa'da "Rus sabotajı" alarmı genişledi. Danimarka istihbaratı, Rus servislerinin savunma sanayisine yönelik sabotaj hazırlığında olduğunu öne sürerken Sırbistan'da patlayıcı ve İHA'ları AB ülkelerine taşıdığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Moskova ise Almanya'nın suçlamalarını reddetti.

Avrupa'da son haftalarda art arda yaşanan sabotaj, İHA ve casusluk vakaları Rusya ile Batı arasındaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. Almanya'nın Leipzig/Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın arkasında Rus devlet kurumlarının olduğunu öne sürmesinin ardından Danimarka'dan da yeni bir istihbarat açıklaması geldi.

Sırbistan'da ise patlayıcı ve İHA'ları Avrupa Birliği ülkelerine soktuğundan şüphelenilen bir gruba operasyon düzenlendi.

Almanya'da kritik tesislere peş peşe saldırı! Avrupa kırmızı alarmda! Sabotaj zinciri kıtaya yayılıyor

ALMANYA'DAKİ PATLAYICI YÜKLÜ İHA FİTİLİ ATEŞLEDİ

Gerilimin merkezinde 5 Ağustos'ta Leipzig/Halle Havalimanı'nın yasak bölgesinde bulunan patlayıcı yüklü İHA yer aldı. İHA, askeri lojistik faaliyetlerinde kullanılan Ukrayna'ya ait Antonov kargo uçağının yakınında bulundu ancak patlamadı.

Alman makamları yürüttükleri soruşturmanın ardından 1 Eylül'de saldırı girişiminin arkasında Rus devlet kurumlarının bulunduğunu öne sürdü. Berlin, Rus tarafının ekipman ve teknik destek sağladığını ve aracılar kullandığını iddia ederek olayı daha geniş bir "hibrit operasyon" kampanyasının parçası olarak nitelendirdi.

Moskova suçlamaları kesin bir dille reddetti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya'yı delil üretmekle suçladı.

Almanya'da kritik tesislere peş peşe saldırı! Avrupa kırmızı alarmda! Sabotaj zinciri kıtaya yayılıyor

DANİMARKA İSTİHBARATINDAN SABOTAJ ALARMI

Almanya'daki gelişmelerin ardından Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi (PET) de Rusya'ya yönelik ciddi bir suçlama yöneltti.

PET, Rus istihbarat servislerinin Danimarka'daki savunma sanayisini hedef alacak sabotaj eylemlerini "aktif olarak" hazırladığını öne sürdü.

Danimarka istihbaratı, Rus servislerinin sosyal medya üzerinden sıradan vatandaşlarla temas kurduğunu ve sabotaj hazırlıklarında kullanılabilecek tesislerin fotoğraflarını çektirmeye çalıştığını iddia etti.

Karşı istihbarat yetkilisi Graesholm, kullanılan yöntemlere ilişkin "Bunların bir casus filmi gibi görünmesi gerekmiyor" dedi.

Danimarka'nın Ukrayna'ya verdiği kapsamlı askeri destek nedeniyle savunma şirketlerinin özellikle hedef haline gelebileceği değerlendiriliyor.

Almanya'da kritik tesislere peş peşe saldırı! Avrupa kırmızı alarmda! Sabotaj zinciri kıtaya yayılıyor

SIRBİSTAN'DA PATLAYICI VE İHA OPERASYONU

Avrupa'daki alarm sürerken Sırbistan'dan bir başka dikkat çekici gelişme geldi. Savcılık, patlayıcı ve İHA'ları Sırbistan'da temin ederek AB ülkelerindeki önceden belirlenen noktalara taşıdığından şüphelenilen organize gruba yönelik soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yetkililer, grubun üç üyesinin daha bulunduğunu belirledi. Şüphelilerin kimlikleri ve uyrukları açıklanmadı.

Soruşturmanın izi, Sırbistan'ın Macaristan sınırındaki bir doğal gaz boru hattının yakınında patlayıcı bulunmasına kadar uzandı.

LEIPZIG'DEKİ İHA İLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Alman basınında yer alan haberlere göre soruşturmacılar, Leipzig Havalimanı'ndaki patlayıcı yüklü İHA ile 11 Haziran'da Sırbistan-Macaristan sınırında İHA parçaları ve patlayıcılarla yakalanan iki kişi arasında bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Sırp savcılar ise yürüttükleri soruşturmayı şu aşamada Leipzig saldırı girişimiyle doğrudan ilişkilendirmedi. Savcılık, Avrupa ülkelerindeki soruşturma makamlarıyla iş birliği yapıldığını açıklamakla yetindi.

İKİ ÜLKE ARASINDA İPLER KOPUYOR

Almanya, Leipzig olayının ardından Bonn'daki Rusya Konsolosluğunun kapatılması ve Berlin'deki Rus Bilim ve Kültür Evinin faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın feshedilmesi dahil bir dizi adım attı. Berlin ayrıca Avrupa Birliği'nden yeni yaptırımlar istedi.

Moskova da karşılık verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova, St. Petersburg ve Yekaterinburg'daki Goethe-Institut merkezlerinin kapatılacağını açıkladı.

ALMANYA'NIN ELEKTRİK ŞEBEKESİNE İKİNCİ SALDIRI

Leipzig'deki İHA krizinin yankıları sürerken Almanya'nın kritik altyapısı da peş peşe saldırıların hedefi oldu. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Bergheim yakınlarında bir trafo merkezine yönelik sabotaj girişimi nedeniyle RWE'ye ait beş linyit santrali ünitesi devre dışı kaldı.

RWE, olayın ardından toplam 4 bin 200 megavatlık üretim kapasitesinin şebekeden çıktığını açıkladı. Olay sırasında söz konusu santraller yaklaşık 3 bin megavat elektrik üretiyordu. Elektrik şebekesinin istikrarı ise korundu.

Soruşturmayı yürüten ekipler bölgede altı fırlatma düzeneği buldu. Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Reul, olayda "anayasa karşıtı sabotaj" şüphesi bulunduğunu açıklarken hem yabancı bir devlet tarafından yönlendirilen sabotaj hem de aşırı sol bağlantısı üzerinde durulduğunu söyledi.

Almanya'da kritik tesislere peş peşe saldırı! Avrupa kırmızı alarmda! Sabotaj zinciri kıtaya yayılıyor

SAVUNMA TESİSİNE MOLOTOFLU SALDIRI

Almanya'daki güvenlik alarmını büyüten bir başka saldırı Münih'te yaşandı. Savunma ve haberleşme teknolojileri alanında faaliyet gösteren Rohde & Schwarz şirketinin genel merkezinin önündeki şantiyeye araçtan yanıcı maddeler atıldı.

Saldırıda yanıcı düzeneklerden biri alev alırken diğeri bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Polis, Bulgaristan vatandaşı 28 yaşındaki bir kadın ile 38 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldı. Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi, olayın savunma şirketini hedef alan siyasi amaçlı bir saldırı olup olmadığını araştırıyor. Rusya bağlantısı ise şu aşamada tespit edilmiş değil.

LAVRO ALMANYA'YI HEDEF ALDI

Berlin'in Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki patlayıcı yüklü İHA girişiminden Rusya'yı sorumlu tutarak Bonn'daki Rusya Başkonsolosluğunu ve Berlin'deki Rus kültür merkezini kapatma kararı alması Moskova'nın tepkisini çekti. Almanya, havalimanındaki olayın Rusya bağlantılı bir "hibrit saldırı" olduğunu savunurken Moskova suçlamaları reddetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Berlin'in elindeki kanıtların varsayımlara dayandığını savunarak Almanya'nın kararına tepki gösterdi. Moskova da karşılık olarak Moskova, St. Petersburg ve Yekaterinburg'daki Goethe-Institut merkezlerini kapatma kararı aldı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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