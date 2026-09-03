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Dünya

Araçlar sel sularında oyuncak gibi sürüklendi! 2 bin kişi yardım bekliyor

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Çin'in doğusunda Saudel Tayfunu hayatı felç etti. Şiddetli yağışların sele dönüştüğü bölgelerde onlarca araç sulara kapılarak sürüklendi. Wenzhou'daki bir okul kampüsünde 2 bin 500'den fazla öğretmen ve öğrenci mahsur kalırken yiyecek ve içme suyu İHA'larla ulaştırıldı.

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Asya ülkesi Saudel Tayfunu'nun getirdiği şiddetli yağışlarla mücadele ediyor.

Fujian ve Zhejiang eyaletlerinde etkisini artıran yağışlar birçok noktada sele yol açtı.

Araçlar sel sularında oyuncak gibi sürüklendi! 2 bin kişi yardım bekliyor
Başlık ResmiAraçlar sel sularında oyuncak gibi sürüklendi! 2 bin kişi yardım bekliyor

ONLARCA ARAÇ SEL SULARINA KAPILDI

Fujian eyaletine bağlı Fuding kentinde yağışların ardından alçak kesimlerdeki sokaklar sular altında kaldı. Selin şiddetiyle onlarca araç kontrolden çıkarak sürüklendi.

2 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ KAMPÜSTE MAHSUR KALDI

Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentinde ise bir okul kampüsünde 2 bin 500'den fazla öğretmen ve öğrenci mahsur kaldı.

Araçlar sel sularında oyuncak gibi sürüklendi! 2 bin kişi yardım bekliyor
Başlık ResmiAraçlar sel sularında oyuncak gibi sürüklendi! 2 bin kişi yardım bekliyor

Yetkililer, kampüsten çıkamayan öğretmen ve öğrencilere yiyecek ile içme suyu ulaştırmak için insansız hava araçlarını devreye soktu.

Araçlar sel sularında oyuncak gibi sürüklendi! 2 bin kişi yardım bekliyor
Başlık ResmiAraçlar sel sularında oyuncak gibi sürüklendi! 2 bin kişi yardım bekliyor

ÜÇÜNCÜ KEZ KARAYA ÇIKTI

Güney Çin Denizi'nde yeniden güç kazanan Saudel Tayfunu, Fujian eyaletinin Zhangzhou kentinde üçüncü kez karaya çıktı.

Fujian ve Zhejiang'a şiddetli yağış getiren fırtınanın Guangdong üzerinden batıya doğru ilerlemesi bekleniyor. Fujian ve Guangdong'daki şiddetli yağışların yarına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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