AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ve GÖZDE Güdüm Kiti ile hedefi tam isabetle vurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gururlandıran anları paylaştı.

Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yeni bir başarıya daha imza attı.

Atışlarda ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ve TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN tarafından üretilen GÖZDE Güdüm Kiti kullanıldı.

Görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı! Hedefi tam isabetle vurdu

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TAM İSABETLE VURULDU

İki atışta da belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu.

Görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı! Hedefi tam isabetle vurdu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ve GÖZDE Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği mühimmat atış testlerine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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