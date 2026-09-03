Edin Dzeko'dan milli takıma veda: Kenara çekilme zamanı geldi

Bundesliga ekibi Schalke 04'ta forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, 2 Ekim'de oynayacakları İsveç maçının ardından milli takım kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

Bosna Hersekli efsane futbolcu Edin Dzeko, milli takım kariyeriyle ilgili kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ülkesinin formasını giymenin çocukluk hayali olduğunu ve milli takımla ilk çıktığı maçtan bu yana neredeyse 20 yıl geçtiğini ifade eden 40 yaşındaki golcü, bu formaya olan sevgisinin değişmediğini belirtti.

Edin Dzeko, bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe'de 2 sezon forma giydi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Deneyimli futbolcu, kenara çekilme zamanının geldiğini hissettiğini, her şeyini vermiş olması sayesinde 40 yaşına kadar milli takımla geldiğini ifade etti. Edin Dzeko, ülkesi için oynamanın futbolun kendisine verdiği en duygusal fırsat olduğunu dile getirdi ve taraftarlara da çağrıda bulunarak İsveç’e karşı son defa çıkacağı milli maçta yanında olmalarını istedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası