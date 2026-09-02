Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi! İşte Çeşme'deki düğünden ilk kareler
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, iki yıllık birlikteliklerinin ardından İzmir Çeşme’de düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikâh töreni, aileleri ve yakın çevrelerinin katılımıyla gerçekleşti.
'Dargın', 'Yalan', 'Lan' ve 'Ara' gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkilerini resmiyete taşıdı.
Yaklaşık iki yıldır birlikte olan ikili, İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen törenle evlendi.
Nikâhın ardından Bastık ve Tütüncü’nün mutluluk gözyaşları dikkat çekti.
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AİLELERİ VE YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI
Çiftin bu özel gününde aileleri ve yakın arkadaşları da yanlarında oldu.
Törene katılan davetliler, geceden çeşitli anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak düğünü takipçileriyle buluşturdu.
GELİN ARABASI TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, gelin arabası olarak klasik model, üstü açık bir otomobil tercih etti.
Çeşme’deki törenden paylaşılan görüntüler kısa sürede magazin gündeminde yer alırken, çiftin nikâh töreninden kareler sosyal medyada da ilgi gördü.