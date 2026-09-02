Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi! İşte Çeşme'deki düğünden ilk kareler

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, iki yıllık birlikteliklerinin ardından İzmir Çeşme’de düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikâh töreni, aileleri ve yakın çevrelerinin katılımıyla gerçekleşti.

'Dargın', 'Yalan', 'Lan' ve 'Ara' gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkilerini resmiyete taşıdı.

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan ikili, İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen törenle evlendi.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi! İşte Çeşmedeki düğünden ilk kareler

Nikâhın ardından Bastık ve Tütüncü’nün mutluluk gözyaşları dikkat çekti.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi! İşte Çeşmedeki düğünden ilk kareler

AİLELERİ VE YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI

Çiftin bu özel gününde aileleri ve yakın arkadaşları da yanlarında oldu.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi! İşte Çeşmedeki düğünden ilk kareler

Törene katılan davetliler, geceden çeşitli anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak düğünü takipçileriyle buluşturdu.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi! İşte Çeşmedeki düğünden ilk kareler

GELİN ARABASI TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, gelin arabası olarak klasik model, üstü açık bir otomobil tercih etti.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi! İşte Çeşmedeki düğünden ilk kareler

Çeşme’deki törenden paylaşılan görüntüler kısa sürede magazin gündeminde yer alırken, çiftin nikâh töreninden kareler sosyal medyada da ilgi gördü.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası