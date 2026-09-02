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KKTC’de gemi faciası sonrası müzik ve eğlence faaliyetleri yasaklandı

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KKTC’de gemi faciası sonrası müzik ve eğlence faaliyetleri yasaklandı

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi faciasının ardından KKTC’de yas ilan edildi. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin ise halen kayıp olduğu facianın ardından müzik ve eğlence faaliyetleri 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar yasaklandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 550 metre derinliğe sulara gömülen "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin neden olduğu facianın şokunu yaşıyor.

241 kişinin sağ kurtarıldığı, 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 19 kişinin derin sularda kaybolduğu büyük trajedinin ardından İçişleri Bakanlığı, halkın duyduğu üzüntü ve hassasiyeti dikkate alarak 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar müzik ve eğlence faaliyetlerine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdi.

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Buna göre, düğün salonlarında düzenlenen düğünler istisna olmak üzere konut, iş yeri, restoran, kafe, bar, eğlence mekanları ve benzeri yerlerde müzik yayını yapılmasına yasak getirildi.

Ayrıca yasağın ilgili tüm kişi, kurum ve işletmelere duyurulması, gerekli denetim ile kontrollerin gerçekleştirilmesi ve yasağa uyulmasının sağlanması talimatı verildi.

KKTC’de gemi faciası sonrası müzik ve eğlence faaliyetleri yasaklandı
Başlık ResmiKKTC’de gemi faciası sonrası müzik ve eğlence faaliyetleri yasaklandı
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OLAYIN GEÇMİŞİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

KKTC’de gemi faciası sonrası müzik ve eğlence faaliyetleri yasaklandı
Başlık ResmiKKTC’de gemi faciası sonrası müzik ve eğlence faaliyetleri yasaklandı

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 9 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 19 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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